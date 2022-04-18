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樂士大股東夏帝投資轉讓持股逾1/2 董事長吳榮傑解任

2022/4/18 22:40
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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）配電工程和太陽能建置商樂士大股東夏帝投資13日透過鉅額逐筆交易方式申報轉讓持股比重51.8%，今天交割完成。樂士公告，夏帝投資轉讓持股超過1/2，相關法人董事代表人包括董事長吳榮傑等，依法當然解任。

樂士今天公告，法人董事夏帝投資代表人吳榮傑、李英桐、張凱菁、林耀立、許安進，因任期中轉讓持股超過選任時持股1/2，依法當然解任，將依相關規定補選。

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媒體日前報導，樂士兩派董事對於經營煤炭進口業務分岐，引發董事長爭奪戰。樂士2020年全面改選8席董事和3席獨董，夏帝投資取得5席董事、保利都投資及嘉續百貨合計拿3席董事，前任董事長陳龍發派檯面上持股比重約17.7%。樂士今年4月1日公告重新選任董事長，改由吳榮傑新任。

樂士13日公告，夏帝投資透過鉅額逐筆交易方式轉讓持股1萬451張，占夏帝投資自有持股2萬166張比重約51.8%，今天完成交易。（編輯：楊蘭軒）1110418

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