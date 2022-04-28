錸德集團擴大餐飲布局 首季營收已達去年全年6成

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）錸德集團在疫情期間持續拓展餐飲事業版圖，去年雖受疫情影響有3個月無法營業，全年營業額維持在新台幣9500萬元高峰，今年首季更已衝出6000萬元業績，預計上半年將再展2個店面。

錸德集團繼BY33美式餐飲、VG Fusion洋食，與和食「Katsu鑫」熟成豬排蓋飯展店後，今年再跨入日式拉麵領域，推出新品牌「三百金 麵專門」，預計5月正式加入營運，加上去年併入的怡客，集團已架構出5大品牌。

錸德集團食樂國際此次焦點對準高人氣的日式拉麵市場，新品牌「三百金 麵專門」由行政主廚阿鑫師傅監督製作，推出3款拉麵口味，於5月3日搶進日式拉麵一級戰區華陰北車商圈。

錸德集團積極拓展餐飲娛樂版圖，成效亦展現在營收成長上，2021年集團餐飲娛樂雖受疫情三級警戒影響，營收未破億元，但位於陽明山BY33美軍俱樂部，挾其得天獨厚的戶外用餐環境，在疫情期間仍維持高人氣，整體維持與2020相當的營運動能。

錸德指出，在快速展店與併購推進下，今年第1季已衝出6000萬元營收，可望藉由拉麵的高人氣帶動營收成長。若今年第2季受疫情影響太大，計畫再拓展兩個店面，其中為另一嶄新業態。

錸德表示，怡客目前有31家門市，加計其他品牌全台共計近40家店；若不包含怡客，規劃2024年前將在全台開出20間餐廳，最終目標朝IPO發展。（編輯：張良知）1110428