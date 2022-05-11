立隆電首季淨利創新高 訂單滿載到第3季

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鋁質電容廠立隆電第1季稅後獲利新台幣2.73億元，創單季新高，年成長37%，每股稅後純益1.68元。立隆指出，訂單持續滿載到第3季，高毛利產品訂單大於產能，下半年展望樂觀。

立隆今天下午公布第1季合併損益，單季合併營收25.73億元，較去年同期21.25億元成長21%，比去年第4季26.93億元減少4.45%；單季合併毛利率29.05%，較去年第4季28.74%微增0.3個百分點，比去年同期28.55%微增0.5個百分點。

立隆第1季歸屬母公司稅後獲利2.73億元，創歷史單季新高，比去年第4季2.64億元增加3.5%，較去年同期1.99億元成長37%，第1季每股基本純益1.68元，優於去年第4季1.65元。

從應用占比來看，第1季電源/綠能占18%、汽車電子占16.2%、消費性/家電占13.3%、電信網通占11.2%、工業/醫療占6%、資訊/雲端占4.9%、電子代工服務（EMS）/代理商占30.3%。

立隆指出，電源/綠能受成本上漲影響，策略性減少低單價客戶，營收占比減少，汽車電子占比擴張，電信市場因中國大陸5G建設高峰期已過，成長減緩、占比降低；消費性/家電占比微幅降低，工業及資訊雲端需求維持成長。

展望營運，立隆指出，訂單持續滿載到第3季，特別是高毛利的SMD型晶片電容（V-chip）產品訂單大於產能，下半年整體展望樂觀。

立隆積極擴展汽車電子市場，切入新應用包括煞車與轉向等安全系統，電動車車載充電器大尺寸高壓電容也開始出貨，未來布局汽車電子與電動車相關鋁電解電容與固液混合電容。

立隆也深耕電信產業及雲端伺服器及高速運算等領域，已成為主要設備大廠策略供應商。（編輯：張均懋）1110511