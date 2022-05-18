亞聚：太陽能市場需求樂觀 今年旺季提早報到

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（中央社記者賴言曦台北18日電）亞聚今天召開線上法說會，總經理吳培基表示，受俄烏戰爭、中國疫情封控及通膨影響，今年市場變數與不確定性增加，不過隨著綠能、減碳議題發燒，太陽能市場需求樂觀，旺季提早報到。

吳培基表示，國際油價居高不下，今年第一季乙烯價格大幅上揚，但多數乙烯下游衍生物需求不佳，且近兩年亞洲地區因中國大陸、韓國石化廠擴產，北美地區出口能力提升，整體乙烯供應環境仍偏向寬鬆。

吳培基提到，太陽能市場今年第一季明顯較往年熱絡，帶動旺季提早報到，且年後EVA再度出現搶料狀況，大幅緩解EVA新產能帶來的壓力。另外，隨著中國對發泡需求成長放緩，光伏已成中國最大EVA應用市場，光伏需求強弱，成為EVA行情變化的關鍵。

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吳培基指出，LDPE市場因今年第1季歐美、中東地區遠洋貨交期不穩定，亞洲地區貨源吃緊，塗覆級LDPE價格維持高檔，亞聚主要仍以利基型產品為主。至於塗覆級EVA則因為門檻高，可供應廠家有限，較不易受市場炒作而暴漲暴跌，亞聚會視塗覆級與發泡級的價差，靈活調整產品組合。

亞聚今年第一季營收新台幣21.42億元，年增16%，稅後淨利2.31億元，年減58%，每股稅後盈餘（EPS）0.39元。（編輯：黃國倫）1110518