神達：「五追六趕」補進度 全年營收估增兩位數

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（中央社記者吳家豪台北20日電）電腦設備廠神達投控今天召開線上法人說明會，總經理何繼武表示，中國昆山廠復工率已達95%，不同於往年5、6月的「五窮六絕」，今年將是「五追六趕」，看好全年營收將年增兩位數百分比。

神達今年第1季合併營收為新台幣113.13億元，年減1%，旗下負責雲端與邊緣運算業務的神雲科技營收占比78.5%，負責車用及智慧物聯業務的神達數位營收占比13.9%。稅後淨利5.33億元，年減21%，每股盈餘0.44元。

何繼武指出，中國封控對人流、物流及部分金流都有相當程度衝擊，上海從3月底到今天都還在封控，神達昆山廠亦受影響，快一個月沒辦法開工；且中國各地供應鏈息息相關，無論在哪裡生產都受到影響。

他說，今年營運要從以往「五窮六絕」變成「五追六趕」，5月趕快把過去沒辦法做的工作追回來，6月再加緊趕上；中國封控也讓神達產生不同思維，評估產能和供應鏈應做何種調整，以應對將來發生不可預測之事。

何繼武表示，除了中國地區，神達在台灣、美國產能也做適當調整，過去中國生產占比高達80%，將逐漸調整到70%或60%。

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何繼武認為，神達今年營運會類似「微笑曲線」，第1季還可以、第2季往下，第3季開始慢慢往上爬，即使外界現多半看壞全球經濟展望，包括各地央行升息、俄烏戰爭造成陰影、通膨造成消費需求下降，整體經濟不太樂觀，但是神達對今年業績成長還是蠻有信心。

他強調，神達針對產品專精度、區域化客製需求，都可以相當程度滿足，無論神雲科技或神達數位都看好今年成長。（編輯：林克倫）1110520