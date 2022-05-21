航運股進入股東會高峰 聚焦展望股利減資題材

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（中央社記者賴言曦台北21日電）台股進入股東會旺季，航運類股的股東會將在5月底前陸續登場，除了吸睛的股利政策，最新一期上海集裝箱出口指數（SCFI）止跌回升，讓航運景氣展望成為市場關注焦點。

台股5月下旬起進入股東會旺季，散裝航商慧洋-KY在20日率先召開股東會，通過去年盈餘每股配發新台幣5.5元現金股利；隨著散裝航運傳統旺季到來及需求不墜，波羅的海指數（BDI）近期走揚，19日盤價漲逾3%，慧洋董事長藍俊昇也樂觀看待後市。

下週率先召開股東會的航運股是貨攬業者台驊投控，除了關心台驊本業發展外，由於台驊持有不少長榮、陽明股票，成為小股東們眼中的「老水手」，因此聽台驊董事長顏益財談航運股趨勢，也是股東會中的熱門焦點。

至於萬海、陽明股東會也將在26日、27日陸續登場，陽明終結10年來零股利的窘境，今年每股擬配發20元現金股利；萬海除了每股擬配發10.5元現金股利，並擬配發1.5元股票股利，讓股東們高度期待。

貨櫃三雄股東會壓軸的是長榮，長榮今年除了每股擬配發18元現金股利，還有現金減資題材加持，股東們每股有望獲現金減資返還6元，共計將入袋24元；不過由於長榮集團內部經營權之爭還在如火如荼進行中，市場傳言「弟弟派」可能會在股東會中質疑現金減資正當性，但也有法人認為翻案可能性不高，相關傳聞讓今年長榮股東會話題性十足。

除了航運股陸續將召開股東會，最新一期上海出口貨櫃運價指數（SCFI）終結連17跌，止跌反升小漲0.36%，長期表現疲軟的歐洲線全面翻揚，北美線表現平穩，為運價帶來支撐。不過長榮、陽明、萬海在致股東報告書中都提到COVID-19疫情、塞港仍帶來不確定因素，展望後市挑戰仍多，預料相關話題也將成為股東會中股東們關切的焦點。（編輯：張良知）1110521