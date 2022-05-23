航運強勢電金拉回 台股小漲11點未能站穩月線
（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台股今天開高震盪，航運股強勢，電子股尾盤翻黑，金融反彈後拉回，終場加權指數收在16156.41點，小漲11.56點，未能站穩月線，16200點得而復失。
美股走低反彈持平，台股今天開高走勢震盪，最高來到16249.45點，上漲104.6點，觸月線約16248點之後漲幅收斂，航運股表現強勢，電子股盤中回檔，金融股殺低，大盤一度翻黑，之後金融回神反彈，航運續強，電子回穩，台股重返16200點整數關卡之上。
不過尾盤電子翻黑、金融回檔，航運獨撐大局，終場台股加權指數小漲11.56點，收在16156.41點，漲幅0.07%，成交值仍萎縮至新台幣2329.39億元。電子股今天下跌0.41%，金融股小漲0.05%，航運股大漲6.43%。
其中電子股成交值約959.46億元，占大盤單日成交值比重約41.2%，航運股成交值677.98億元，占比約29.1%。
根據統計，從3月21日迄今43個交易日期間，台股僅5個交易日成交值超過3000億元，且有18個交易日低於2500億元，呈現量縮震盪走勢。
晶圓代工龍頭台積電尾盤翻黑收在528元，下跌0.38%，聯發科翻黑收在843元，小跌0.35%，聯電翻黑收在50.3元，下跌0.79%，鴻海走堅收108元，小漲0.93%。日月光投控收平盤97.5元，台達電翻黑收在225元，小跌0.66%。
ABF載板三雄今天漲跌互見，欣興收在216元，小跌0.46%，南電收在397.5元，小跌1%，景碩收在171.5元，上漲1.48%。
航運股今天成為盤面交投重心，終場大漲6.43%，貨櫃三雄長榮收144元，上漲6.67%，萬海收漲停163.5元，陽明收127元，大漲8.09%；航空雙雄走堅，長榮航收32.35元，上漲5.37%，華航收25.85元，上揚2.99%。
金控股漲跌互見，其中富邦金收在60.5元，下跌2.1%，國泰金收52.3元，下跌1.13%，中信金收平盤25.45元。
台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國聯準會（Fed）加大貨幣緊縮力道，預期往後每次會議至少升息2碼，抑制通膨為首要之務，不過整體觀察，今年全球經濟仍是成長格局，預期股市技術面落底後，下半年可逐步反映基本面迎來反彈行情。
展望台股後市，吳繼先指出，加權指數築底，預期6月市場已有心理準備聯準會轉鷹派，加上中國解封後預期報復性經濟活動，第2季股市波動行情機率提高。
觀察類股族群，吳繼先建議可留意業績成長率超過15%的高成長股，例如高速傳輸IC與IP、特殊應用晶片（ASIC）、缺貨題材ABF載板及半導體設備等；以及低基期股、高殖利率股、特殊傳產股等。（編輯：楊凱翔）1110523
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