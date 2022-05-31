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神達：5月趕工追得還不錯 今年聚焦數位轉型

2022/5/31 12:09（5/31 12:31 更新）
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電腦設備廠神達投控31日召開股東常會，總經理何繼武（右）表示，今年營運挑戰更多雖然中國封城影響神達生產，幸好在員工戮力合作下於4月底復工，5月進度「追得還不錯」，6月要繼續努力。中央社記者吳家豪攝 111年5月31日
電腦設備廠神達投控31日召開股東常會，總經理何繼武（右）表示，今年營運挑戰更多雖然中國封城影響神達生產，幸好在員工戮力合作下於4月底復工，5月進度「追得還不錯」，6月要繼續努力。中央社記者吳家豪攝 111年5月31日
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（中央社記者吳家豪台北31日電）電腦設備廠神達投控今天召開股東常會，總經理何繼武表示，今年營運挑戰更多，雖然中國封城影響神達生產，幸好在員工戮力合作下於4月底復工，5月進度「追得還不錯」，6月要繼續努力，看好今年仍會有不錯成長。

他指出，神達今年營運有幾項重點，首先是數位轉型，把公司的端到端流程及相關數據分析後，打造更有價值的智能數據管理。另外在ESG（環境、社會、公司治理）部分，神達已提出扎實計畫，預計到2030年減少碳排放30%，也在全世界工廠建置太陽能，並針對產品設計導入減碳思維。

在產品和技術開發上，何繼武說，神達投控持續拓展不同領域，旗下神達數位在車載資通訊技術有很大發展，神雲科技聚焦伺服器、高密度儲存、高效能運算等領域，看好神達今年還是會有不錯成長。

神達投控旗下負責雲端運算業務的神雲科技總經理林聰良表示，從訂單來看，中國及歐洲規模較小的客戶有受到景氣影響，但美國大型客戶需求並未改變，預期神雲今年下半年出貨表現將優於上半年。

神達投控旗下負責車用電子及智慧物聯網業務的神達數位總經理張樂羣指出，部分車載客戶要求準備24個月庫存，加上神達數位先前因應零組件缺貨而採取策略性備料，導致目前庫存水位高於去年，但已開始緩步下降，今年底將明顯改善，推估神達數位下半年營收表現將比上半年更好。

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神達2021年合併營收為新台幣421.86億元，年增3%；歸屬於母公司稅後淨利119.61億元，年增3.1倍，主因轉投資TD SYNNEX Corp.於去年9月1日合併Tech Data發行新股，導致持股比例降低，依IFRS規定，由「權益法」改為「透過其他綜合損益按公允價值衡量的金融資產」，因而認列一次性評價利益及估列相關所得稅後的處分利益68億元，屬於未實現利益。

神達去年每股盈餘10.01億元，董事會決議配發現金股利每股2元，已於4月29日發放，並於今天股東會報告。（編輯：楊凱翔）1110531

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