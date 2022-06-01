有線電視攜手國圖 客廳化身數位圖書館

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（中央社記者蘇思云台北1日電）數位有線電視積極提供各類服務，除了收看電視節目、OTT影音內容外，有線電視系統業者宣布，新上架「國圖到你家」服務，讓客廳變身為家中的數位圖書館。

有線電視系統業者北都TaipeiNet今天發布新聞稿，用戶6月起可以透過北都LINK TV安卓機上盒，點選國圖到你家，就能和家人一起閱讀多樣的數位電子書。

北都TaipeiNet指出，自推出4K安卓機上盒產品LINK TV後，用戶反應良好，許多用戶可以直接利用LINK TV在電視上觀看YouTube、Disney+、LINE TV等多項OTT影音串流，為再增加服務內容，機上盒6月又推出國圖到你家數位服務。

大豐電表示，旗下系統大豐與台灣數位寬頻共同推廣的「大大寬頻」t.Gateway 4K安卓機上盒用戶，4月底開始也可以在應用程式推薦服務選單中下載國圖到你家；另一個系統新高雄系統也規劃6月會上架國圖到你家服務。

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凱擘A1 Box今年2月也上架國圖到你家數位服務，民眾隨時可透過家中電視輕鬆閱讀。

國圖到你家服務是由國家圖書館提供適合全家人閱讀的內容，免費且不須註冊帳號，就能使用國家圖書館所提供的數位服務內容；其中包含兒童、藝術文物、自然生態等主題，也有提供互動電子書及影音，繪本配有旁白、動畫或互動遊戲，目前已有82%的有線電視用戶可在安卓機上盒下載國圖到你家。（編輯：翟思嘉）1110601