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退撫基金4月大虧200億 前4月收益率負3.53%

2022/6/1 11:42
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（中央社記者陳俊華台北1日電）公務人員退撫基金管理委員會今天公布基金操作績效，今年截至4月底，實際收益數為虧損新台幣255.25億元，收益率為負3.53%；若與3月底的績效相較，4月就虧損近200億元。

公務人員退休撫卹基金管理委員會按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理委員會最新資料，111年截至4月30日的基金運用情形，整體基金收益數為虧損255.25億元，期間實際收益率為負3.53%。其中，自行經營的固定收益為66.87億元，期間收益率2.87%；資本利得收益數虧損105.43億元，收益率負7.31%。

委託經營部分，收益數為虧損216.69億元，期間收益率為負6.24%。

若與3月底時退撫基金績效相較，當時虧損55.28億元，截至4月底退撫基金虧損255.25億元，等於一個月就虧近200億元。

退撫基金指出，111年度截至4月底止，台灣10年期公債平均殖利率為0.27%、台灣加權股價指數下跌8.93%、MSCI全球指數下跌12.94%、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌11.30%。（編輯：楊凱翔）1110601

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