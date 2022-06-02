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北美歐洲旺 半導體製造設備出貨金額首季年增5%

2022/6/2 11:06
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（中央社記者張建中新竹2日電）國際半導體產業協會（SEMI）統計，第1季全球半導體製造設備出貨金額達247億美元，年增5%。北美與歐洲地區加強晶片在地製造，成長力道最強勁。

SEMI今天發表全球半導體設備市場報告，指出第1季全球半導體製造設備出貨金額247億元，較去年同期成長5%。因第1季通常是銷售比較疲軟的季度，第1季出貨金額較去年第4季減少10%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析，隨著半導體晶圓廠持續大幅提升產能，外界普遍看好2022年前景，從第1季設備出貨金額較去年同期成長可見一斑。

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北美地區第1季出貨金額26.2億美元，年增96%；歐洲地區第1季出貨金額12.8億美元，年增達119%。曹世綸說，北美和歐洲同步加強晶片在地製造的力度，帶動當地半導體製造設備出貨金額顯著成長。

SEMI指出，中國第1季出貨金額約75.7億美元，居全球之冠，年增27%。韓國出貨約51.5億美元，居全球第2高，年減29%。台灣出貨約48.8億美元，居全球第3高，年減15%。（編輯：楊凱翔）1110602

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