推動永續 亞東預拌獲台灣首張混凝土產品碳標籤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北2日電）亞洲水泥轉投資的亞東預拌與台灣產官學界合作推動制定的預拌混凝土產品碳標籤類別規則，近期完成環境宣告的生命週期範疇界定作業程序文件，取得台灣第1張混凝土產品碳標籤證書。

亞東預拌今天透過新聞稿說明，亞東預拌訂定的預拌混凝土產品類別規則（Product Category Rules, PCR）是台灣第1個版本，這次共有4項產品碳標籤獲申請通過，並開放所有預拌混凝土業者依循標準申請。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

亞東預拌說明，獲申請通過的4個標籤，分別為4000 psi（磅數）的一般配比碳排放量320公斤、低碳配比碳排放量240公斤；5000 psi的一般配比碳排放量360公斤及低碳配比碳排放量260公斤。

亞東預拌接受中央社記者進一步詢問時說明，4000 psi及5000 psi的低碳配比預拌混凝土，較一般預拌混凝土分別減碳25%、28％，期望透過產品碳標籤的標示，方便消費者獲得購買的預拌混凝土的減碳資訊，讓減碳落實到生活中。（編輯：郭無患）1110602