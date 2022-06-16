電源管理晶片下半年恐供需分歧 市調：車用需求強

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（中央社記者張建中新竹16日電）市調機構集邦科技今天表示，電源管理晶片下半年在各應用領域的供需將出現分歧情況，以車用的開關穩壓器及多通道電源管理晶片需求最強勁。

集邦科技指出，電源管理晶片規格、種類繁雜，包含線性穩壓器、開關穩壓器、多通道電源管理晶片等，依使用場景還有電池充電與管理、電壓參考、USB電力傳輸晶片等。

電源管理晶片可廣泛應用於消費電子、通訊、運算、工控、汽車等領域。集邦科技表示，下半年電源管理晶片在不同應用領域的供需，將逐漸出現分歧情況。

集邦科技指出，在消費電子領域中，上半年面板、家電、消費型筆記型電腦市場，對功能與構造相對簡單的線性穩壓器、開關穩壓器需求降低，訂單有下修15%至30%的情況。

集邦科技表示，多通道電源管理晶片交期稍長，受代工廠管控庫存少於2個月的影響，下半年價格競爭壓力仍可能會浮現。

至於工控及車用市場方面，集邦科技指出，在邁向工業自動化及汽車電動化趨勢下，下半年產品訂價依然強勢，其中以車用的開關穩壓器及多通道電源管理晶片需求最強勁。（編輯：張良知）1110616