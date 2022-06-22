展碁跨足精品概念店 有望爭取海外代理權
2022/6/22 18:08（6/22 18:16 更新）
宏碁旗下3C通路代理商展碁獨家代理瑞典時尚品牌 Golden Concept，22日在台北信義商圈開設全球首間實體概念店，展碁總經理林佳璋在店內展示台灣限定錶款。中央社記者吳家豪攝 111年6月22日
（中央社記者吳家豪台北22日電）宏碁旗下3C通路代理商展碁獨家代理瑞典時尚品牌 Golden Concept，今天在台北市信義商圈開出全球首家實體概念店。展碁總經理林佳璋表示，未來有機會爭取海外地區例如東南亞的代理權。
Golden Concept提供Apple Watch精品錶殼，首間概念店落腳匯集精品店面的台北信義商圈，並推出與德國豪華汽車改裝公司MANSORY聯手打造的2款台灣限定錶款，今天開幕活動邀請藝人温昇豪和蔡淑臻出席。
林佳璋受訪說，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響信義商圈人流，他仍對Golden Concept概念店營運相當有信心，因為不以過路客為主，大部分透過數位行銷方式吸引精品愛好者。
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他表示，這次與Golden Concept洽談開店，由於展碁可以做到線上引流、線下交易的精品銷售模式，讓Golden Concept覺得很不一樣。去年9月代理以來，每個月可以賣出上百個錶殼，但因為材料缺貨，目前仍然供不應求。
展碁目前只有拿到Golden Concept台灣代理權，林佳璋認為，這次合作開設全球首間概念店後，未來或許有機會爭取海外地區例如東南亞的代理。（編輯：林興盟）1110622
宏碁旗下3C通路代理商展碁獨家代理瑞典時尚品牌 Golden Concept，22日在台北信義商圈開設全球首間實體概念店，邀請藝人温昇豪（左）和蔡淑臻（右）展示Apple Watch錶殼。中央社記者吳家豪攝 111年6月22日
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