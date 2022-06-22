長榮、陽明棄息賣壓沉重 面臨百元關卡保衛戰

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（中央社記者賴言曦台北22日電）貨櫃股長榮、陽明下週將除息，今天出現明顯棄息賣壓，融資餘額分別大減逾1萬張及7000張，終場跌幅逾7%，分別創下2021年11月2日及今年2月7日以來低點，週四將面臨百元關卡保衛戰。

航運市場近來雜音不斷，先是美國總統拜登（Joe Biden）簽署「2022年海運改革法案」（Ocean Shipping Reform Act of 2022，OSRA），加大對航商的監管；再來是上海出口集裝箱運價指數（SCFI）轉跌，以及國際航商馬士基對運價前景抱持保守看法，市場更傳出客戶想重新簽訂長約的訊息。

受利空消息影響，即將在6月27日、29日除息的陽明、長榮，今天股價再次破底，面臨百元關卡保衛戰。終場長榮下跌8元，收在102元，跌幅7.27%；陽明下跌8.5元，以101元作收，跌幅7.76%，分別創下2021年11月2日及今年2月7日以來低點；萬海下跌3.5元，收在120元，跌幅2.83%，則創下2021年5月25日來新低。

從近日融資餘額統計來看，長榮自6月1日至今天，股價 140.5元急跌至102元，跌幅達27.4%，融資累計大減6萬6218張；陽明6月以來跌幅為18.87%，融資也大減4萬2132張，兩檔近5個交易日散戶棄息賣壓明顯加重。

貨攬業及散裝航運股今天也遭逢賣壓，台驊投控下跌5.5元，收在83.6元，跌幅6.17%；慧洋-KY跌5.1元，以68元作收，跌幅6.98%；裕民跌2.45元，收在45.5元，跌幅5.11%。

不過航運股股價走跌也拉高貨櫃三雄現金殖利率表現，以長榮、陽明、萬海現金股利分別為18元、20元、10.5元與今天收盤價估算，殖利率分別提高至17.64%、19.8%及8.75%。

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資深分析師王兆立接受中央社記者電訪時表示，航運股融資張數相對較多，在股價連續破底下，不少投資人近期可能將面臨追繳保證金的問題；若要觀察反彈時機，可能要看這一波融資清完，會不會出現「以跌止跌」的情況。

但他認為，由於近期大盤賣壓沉重，加上航運股短期難有利多消息支撐，屬前景充滿不確定性的景氣循環股，建議若短期看到反彈，要保守操作為宜。（編輯：張良知）1110622