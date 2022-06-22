台股重挫380點 融資餘額再減51.13億元

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（中央社記者潘智義台北22日電）台股自9日起連跌8個交易日，在融資減肥後，昨天大漲361.06點，今天又全部吐回漲點，重挫380.89點， 統計融資餘額2141.14億元，整體融資維持率約145.33%，融資單日大減51.13億元。

台股今天收在15347.75點，大跌380.89點，跌幅2.42%，成交值新台幣2785.32億元，加計盤後交易約2831.15億元。

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外資賣超224.36億元，大賣聯電、台積電，權值王台積電昨天才重回500元之上，今天再度失守整數關卡，收在494.5元，下跌2.08%；聯電今天除息行情失靈，收在44.1元，重挫4.75%。

美國聯邦準備理事會（Fed）在台北時間6月16日凌晨宣布升息3碼，台股自16日以來5個交易日合計共跌651.5點，其中僅昨天一天上漲，其餘4天皆跌，5個交易日融資餘額減少263.71億元。（編輯：張均懋）1110622