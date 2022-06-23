台股融資再減37億 大盤維持率144.79%創27月新低

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（中央社記者賴言曦台北23日電）台股今天震盪走低收跌171點，大盤融資餘額再減新台幣37.08億元，融資維持率降至144.79%的27個月新低水準；長榮、陽明今天股價跌破百元，棄息賣壓沉重，融資餘額分別再減1萬1406張及8387張。

台股連日重挫，融資追繳壓力浮現，今天指數開低震盪下挫，盤中指數一度跌破2021年5月低點15159點，終場跌幅收斂以15176.44點作收，下跌171.31點，跌幅1.12%，成交金額2836.62億元。

三大法人今天合計賣超28.38億元，其中自營商買超59.65億元，投信賣超4.98億元，外資及陸資賣超83.05億元。

據台灣證券交易所晚間公布的融資券資料顯示，今天融資餘額為2104.04億元，較週三減少約37.08億元，顯示散戶仍在賣股減碼，先行退場觀望。

個股方面，貨櫃股殺聲隆隆，繼本土法人調降長榮、陽明評等和目標價後，美系外資今天也對長榮喊出外資圈最低價，評等由原先的買進降至賣出，目標價砍至70元；對陽明雖重申買進評等，但目標價由186元降至116元。

陽明、長榮將分別在6月27日及29日除息，但今天股價早盤失守百元大關後，再次引發棄息賣壓殺出。長榮收盤下跌5.9元，收在96.1元，跌幅5.78%；陽明跌4.8元，以96.2元作收，跌幅4.75%，分別創2021年10月29日及今年1月26日以來低點。萬海下跌9.5元，收在110.5元，跌幅7.92%，創下2021年5月21日來13個月新低。

從近日融資餘額統計來看，長榮股價從6月16日至今天，6個交易日股價從128元急跌至96.1元，跌幅達24.92%，融資累計減少6萬9662張；陽明則從122元跌至96.2元，跌幅21.14%，融資累計減少3萬5891張。兩檔近6個交易日融資減幅分別高達32.98%及26.77%，散戶退場棄息賣壓明顯加重。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時認為，台股融資餘額從6月16日起大幅降低，「這是好現象」，籌碼洗清後，未來醞釀反彈的力道比較強，接下來才有迎來跌深反彈的機會。（編輯：張良知）1110623