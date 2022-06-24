房仲：工業宅變更地目不易 購買前要三思

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（中央社記者賴言曦台北24日電）近期一名知名YouTuber因代言工業宅引發爭議，有房仲指出，工業宅變更地目代價大、時間長，且不一定能成功；另外也恐因周邊是工業區，環境條件不宜居，甚至可能會因違規使用而遭連續開罰，建議民眾購入前要三思。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐透過新聞稿指出，工業地所蓋的大樓依照登記用途，僅能作為工廠或一般事務所用，建商銷售時多半以開放式隔間的毛胚交屋，因此如果自行隔間成住宅規格，便是違規使用，舉報就開罰。

據實價登錄顯示，全台唯一從工業宅轉為一般住宅的社區，是一處位於新北市泰山區的建案。台灣房屋新莊幸福特許加盟店店長林志泓表示，這處建案2012年完工，屋齡至少10年，但因早年推案時仍為工業地，因此蓋好5到6年才完銷。

林志泓指出，建商在2020年以繳交回饋金的方式，申請變更地目成功，將這處建案從工業宅扶正為一般住宅，社區待售物件近年陸續出售，也讓這處建案從每坪單價3字頭逐漸來到4字頭。

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張旭嵐指出，因為工業地取得成本略低，不少工業宅以低於周邊住宅行情2至3成進行銷售，因而吸引部分預算低的購屋者冒險買入。

但她也表示，工業宅變更地目代價大，時間長，且不一定能夠成功，購屋時的貸款成數也比一般住宅低，僅約6至7成左右，且無法使用優惠貸款。另外，周邊可能仍是工業區，小環境條件仍不宜居，甚至還會因違規使用而有連續開罰的問題，建議民眾購入前還是要三思。（編輯：趙蔚蘭）1110624