升息衝擊營建業？ 建商：形同健康檢查

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（中央社記者賴言曦台北16日電）中央銀行今天宣布升息半碼，有商仲認為，升息無論軟著陸、硬著陸，都會對市場或建商帶來衝擊；但有國內建商認為，近期大環境對營建業來說宛如一場「健康檢查」，考驗建商對成本控管、營銷布局的功力。

央行今天並未祭出選擇性信用管制等房市管制措施，但不動產仲介顧問公司瑞普萊坊認為，連續升息若軟著陸，則造成景氣衰退，進一步增加自住、自用負擔，但硬著陸則破壞建商、買方支付能力，形成爛尾樓、斷頭、倒帳等現象，即使房價不跌，金融機構也難置身事外。

國泰建設發言人林清樑接受中央社記者電訪時表示，對於體質穩健的建商來說，升息半碼其實衝擊有限，反而是COVID-19疫情、國際原料成本上漲等問題，帶來的影響更直接。

他指出，近一年半來，房價漲幅大多源自營建及土地成本，前者因原物料價格是波動的，未來仍有望下調；但土地價格則難有大幅下降的機會，土地成本僵固，因此要期待房價大幅修正，也不容易。

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至於近期傳出有小建商倒閉、可能出現爛尾樓等問題，林清樑認為，當前市況對建商來說是一場考驗，如果建商本身對於成本控管、營銷布局沒有充分規劃，近期的確很容易遭逢挑戰，甚至無法拿出因應策略。

至於升息對房市的影響，有國內營建業者認為，央行啟動升息後，雖然拉長購屋者的考慮時間，但畢竟是剛性需求，建商行銷策略需要配合調整，仍是有客源，對具有一定規模的建商而言，衝擊有限。（編輯：張良知）1110616