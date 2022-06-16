更多編輯台推薦新聞：
升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

曾俊欣雙喜臨門 躋身世界百大、溫網順利補進會內賽
運動

曾俊欣雙喜臨門 躋身世界百大、溫網順利補進會內賽

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來
生活

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

升息衝擊營建業？ 建商：形同健康檢查

2022/6/16 22:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北16日電）中央銀行今天宣布升息半碼，有商仲認為，升息無論軟著陸、硬著陸，都會對市場或建商帶來衝擊；但有國內建商認為，近期大環境對營建業來說宛如一場「健康檢查」，考驗建商對成本控管、營銷布局的功力。

央行今天並未祭出選擇性信用管制等房市管制措施，但不動產仲介顧問公司瑞普萊坊認為，連續升息若軟著陸，則造成景氣衰退，進一步增加自住、自用負擔，但硬著陸則破壞建商、買方支付能力，形成爛尾樓、斷頭、倒帳等現象，即使房價不跌，金融機構也難置身事外。

國泰建設發言人林清樑接受中央社記者電訪時表示，對於體質穩健的建商來說，升息半碼其實衝擊有限，反而是COVID-19疫情、國際原料成本上漲等問題，帶來的影響更直接。

他指出，近一年半來，房價漲幅大多源自營建及土地成本，前者因原物料價格是波動的，未來仍有望下調；但土地價格則難有大幅下降的機會，土地成本僵固，因此要期待房價大幅修正，也不容易。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於近期傳出有小建商倒閉、可能出現爛尾樓等問題，林清樑認為，當前市況對建商來說是一場考驗，如果建商本身對於成本控管、營銷布局沒有充分規劃，近期的確很容易遭逢挑戰，甚至無法拿出因應策略。

至於升息對房市的影響，有國內營建業者認為，央行啟動升息後，雖然拉長購屋者的考慮時間，但畢竟是剛性需求，建商行銷策略需要配合調整，仍是有客源，對具有一定規模的建商而言，衝擊有限。（編輯：張良知）1110616

延伸閱讀
全球進入升息循環 合庫：台灣跟進以免資金外流
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族