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台積電股價再破底達467.5元 市值降至12.12兆

2022/7/1 09:39
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（中央社記者張建中新竹1日電）台積電股價持續破底，早盤達新台幣467.5元，下跌8.5元，市值縮水2204億元，滑落至12.12兆元。

美股收低，道瓊工業指數下跌253.88點，跌幅0.82%；那斯達克指數下跌149.16點，跌幅1.33%；費城半導體指數下跌27.73點，跌幅1.07%。

台積電美國存託憑證（ADR）一度達80.12美元，再創波段新低，終場收在81.75美元，下跌1.9美元，跌幅約2.27%，市值4239.84億美元，居全球第12位。以台積電6月30日收盤價新台幣476元計，台積電ADR溢價約2.1%。

台積電今天股價持續走弱，早盤達467.5元，下跌8.5元，市值縮水2204億元，滑落至12.12兆元，並影響大盤約70點。

韓國半導體廠三星（Samsung）6月30日搶先宣布3奈米製程量產，產業研究人員多認為宣傳意義大於實質效果，並看好台積電3奈米下半年量產，將贏得蘋果（Apple）等大廠訂單。（編輯：楊凱翔）1110701

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