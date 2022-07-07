台灣民眾愛用嗶支付 每10萬人交易筆數約全球2.3倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北7日電）金管會今天公布2021年台灣普惠金融衡量結果，台灣每10萬名成年人平均有243萬筆行動支付交易筆數及166台ATM提供服務，雙雙高於全球平均；且每1000名成年人擁有540個數位帳戶，年增逾6成。

金管會綜合規劃處副處長林羲聖今天公布台灣普惠金融衡量指標2021年衡量結果，台灣每10萬名成年人平均有243萬筆行動支付交易筆數及166台ATM提供服務，年增率各達59.03%及3.1%，且為全球平均104萬筆及54台ATM的2.33倍及3.07倍。

不僅如此，疫情推升數位金融服務使用度，除了嗶支付交易筆數大幅提升，台灣每1000名成年人也擁有540個數位存款帳戶，較2020年成長62.65%。

林羲聖指出，2021年達成的目標包含電支機構及銀行完成行動支付無障礙功能、提供場外開戶服務的證券經紀商比率逾50%、網路投保件數逾200萬件、強制汽車責任保險投保率逾90%、住宅地震基本保險有效保單成長件數逾10.9萬件、18家保險公司參與保險區塊鏈服務及14家產險公司均已辦理強制汽車責任保險等。

不過，2021年有2項指標表現和預定目標有差距，第一是簽發電子保單認證及存證機制參與家數僅29家，低於目標值30家，主因1家保險公司雖已參與簽發電子保單認證，但尚未加入存證機制。

其次是評議中心年度內已結評議案件在3個月內作成評議決定或結案比率僅92.04%，低於目標93%，主因2020年度尾聲評議中心未結案件遞延至2021年度辦理，且2021年度新收案件高達2892件。

林羲聖說，評議中心2019年受理2377件、2020年受理3119件、2021年受理2892件，這3年以2020年案件數較多；為補足人力處理，評議中心2021年已調派其他單位人員支援處理評議案件並增編6名員額，今年會致力達成3個月內結案率達93%目標。

金管會今天也公布2022年普惠金融衡量指標，其中較特別的是針對本土化特色納入3項衡量指標，包含多國語言ATM比率、推動本國銀行設置雙語示範分行及針對新住民及女性等族群辦理金融知識宣導活動。

根據金管會銀行局統計，自2019年推動雙語分行以來，截至今年3月底，已有20家本國銀行設立479家雙語分行。（編輯：潘羿菁）1110707