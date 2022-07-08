中研院改革建言 央行應效法Fed訂前瞻性指引因應通膨

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（中央社記者蘇思云台北8日電）中研院院士王平今天指出，Fed制度上相對最為專業，在獨立性、透明度與可究責性方面做得很好，訂定「前瞻性指引」可以因應通膨，並公布對大型銀行壓力測試等措施，值得台灣效法。

中研院規劃8月初發布台灣貨幣金融改革白皮書，在發布之前，中研院經濟所今天先舉行「台灣貨幣金融改革」論壇暨記者會，包括央行副總裁陳南光也出席閉門座談，並跟美國聯邦銀行多位貨幣政策高層進行意見交流，會後「台灣貨幣金融改革」研議小組也提出白皮書初稿。

研議小組在白皮書指出，台灣已經到達需要全面貨幣金融改革的十字路口，提出3大問題，一是央行長期的低利率及低匯率政策，是否可促進台灣經濟成長和穩定金融的策略；二是台灣的金融制度是否準備好迎接國際的挑戰與競爭；三是當前的貨幣金融政策造成的資源錯置、產業發展扭曲、分配不均、及福利損失的代價有多大。

研議小組主要成員之一的中研院院士王平指出，美國聯準會（Fed）制度上相對最為專業，在獨立性、透明度、可究責性3點都做得很好，值得台灣效法。例如美國雖然通膨也超過預期，但是美國有很好的前瞻性指引（Forward Guidance），可以對應到通膨從5%上升到8%該如何因應，這是台灣目前最缺乏的。Fed也公布針對大型銀行進行的壓力測試，因為相對來說大型銀行出問題更容易引發金融危機。

王平提出3大共識，第一，央行應該要建立完整的分析架構，要有前瞻性指引，背後也要有堅實的研究基礎支持。央行目前看起來極低利率、低估匯率等作法可能會導致經濟負面結果，包括在衡量通膨上的方式應該要考量消費者預期、資產市場價格等，提高決策的獨立性、透明度和可究責性。

不過王平也說，央行前總裁彭淮南跟現任總裁楊金龍都蠻能堅持獨立性，但希望是系統性建立獨立的機制，而不只是因為個人堅持而已。

第二，台灣雖然發展很進步，但金融產業很多地方依然跟不上時代，很多規範沒有隨著環境在更新，跟新加坡相比還差很大。金融機構未有效發揮功能，台灣也應該針對建立主權基金做進一步討論。

第三，金融科技是未來金融產業的發展趨勢，可以不喜歡加密貨幣，但是數位貨幣一定會發生，台灣相關法規、個資監理等規範應該有所統合與修正。

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王平指出，相關共識是所有參與者的共識，包括陳南光。中研院規劃8月初發布台灣貨幣金融改革白皮書，依照中研院制度，白皮書後續將會提到總統府與行政院，希望提供更多建議。

與會的前央行副總裁、現任東吳大學講座教授許嘉棟在會中發言指出，陳南光、央行理事等人一起參與表達意見很難得，希望央行也可以跟美國一樣多跟學術界相互交流，相信對政策執行也會有幫助。（編輯：林淑媛）1110708