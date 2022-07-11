力甩封控干擾 PCB產業迎下半年旺季

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（中央社記者江明晏台北11日電）PCB暨設備廠6月營收出爐，健鼎、亞泰金屬上半年營收創高，部分如騰輝-KY、牧德等仍受中國封控效應干擾，多數廠商看好下半年旺季到來，由田表示將力拚全年營收再創高峰。

健鼎6月合併營收新台幣56.43億元，年成長9.4%，月減0.7%。第2季合併營收165.71億元，年成長10.16%，季減4.5%，主要受上海封城及解封後客戶端缺工影響出貨不如預期。

累計今年上半年合併營收339.31億元，和去年同期301.44億元相比，年成長率12.6%， 上半年營收創歷史新高。

銅箔基板廠騰輝-KY 6月營收月減9.7%，截至6月累計營收31.8億元，年減14.7%。因今年上半年疫情反覆，受中國封控措施，影響供應鏈出貨加劇各種電子產品供應鏈，造成物流也嚴重停滯。

騰輝-KY說明，上海疫情雖已經解封，但部分區域仍持續管控，加上晶片需求不足、通膨使汽車銷售量大幅下滑，汽車用材料訂單需求減少，對整體銷量帶來一定影響，不過，應用於軍工及航天的聚醯亞胺（PI）基板訂單增加，於6月創下業績歷史新高。

展望下半年，騰輝-KY表示傳統NB旺季，HDI製程的低損耗材料應用訂單將逐步上揚，散熱材料在金屬基板也有突破，有信心持續穩定成長。

AOI檢測設備商由田6月營收2.92億元，較去年同期成長45.3%，創下歷史同期新高。累計上半年營收達12.1億元，較去年同期成長17.73%。隨著下半年旺季的到來，法人預估公司營收表現將持續逐季攀升，全年營收可望再創高峰。

牧德科技6月營收約1.82億元，月增3.71%，年減25.71%。牧德說明，因中國封城，間接影響設備出機，原物料波動頻繁，市場恢復仍需要時間，當地解封仍採取漸進式，對於關鍵零組件的運輸，都無法一次到位，將審慎應變做好準備。

高階含浸設備廠亞泰金屬今天公布2022年上半年合併營收為新台幣7.15億元，創歷年同期新高，且較去年同期增加4.34%。

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亞泰金屬表示，主要由於直立式CCL含浸設備在客戶端安裝與測試進度順利，陸續貢獻營收獲利，預估今年直立式CCL含浸設備仍有穩健表現，下半年並有高階IC載板基材含浸設備持續貢獻營收。

邑昇實業6月合併營收1.48億元，月增13.92%，累計上半年營收為8.16億元，年增6.64%。6月主要受惠PCB及LED自行車燈兩大事業挹注。絕緣材料大廠鉅橡企業6月合併營收1.23億元，累計上半年合併營收6.99億元，年增率分別為1.4%與2.04%，同樣受惠墊板與電木板、美耐板等兩大業務穩健成長。（編輯：趙蔚蘭）1110711