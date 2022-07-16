協助家族企業永續經營 信託公會規劃顧問師培訓

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（中央社記者謝方娪台北16日電）信託公會正式啟動「家族信託規劃顧問師認證計畫」，未來可望協助家族企業透過規劃家族信託，達到永續經營目的。參與培訓課程的首屆學員中，有5%為律師、會計師等與家族信託規劃服務相關的專業人員。

金管會推動「信託2.0」政策，為提升信託從業人員專業能力，信託公會規劃「家族信託規劃顧問師」課程，並委由金融研訓院開辦，台北班並在今天正式開課，金管會副主委蕭翠玲、信託公會理事長邱月琴均錄製影片致詞。

蕭翠玲表示，為因應高齡及少子化的社會需求，進一步深化信託服務功能，金管會期許信託業積極投入適當資源調整部門組織及培育專業人才，並透過整合機構內部資源及對外跨業合作，發展為客戶量身訂作的全方位信託業務。

蕭翠玲指出，相較於國外，國內「家族信託」推行尚在發展階段，金管會已將「研議建構發展家族信託的法制及稅制環境」、「推動家族信託規劃顧問師認證計畫」列入信託2.0的重要措施，期待藉由制度面確立及人才培育，逐步打造台灣發展家族信託的基礎環境。

邱月琴表示，「高齡金融規劃顧問師」與「家族信託規劃顧問師」2項認證制度是信託人才培育重要的一環，不僅能讓信託從業人員提升專業知識，也歡迎跨領域專業人士共同參與，進一步瞭解信託制度，共同打造以信託制度為核心的財管服務。

邱月琴進一步指出，「高齡金融規劃顧問師」於2021年4月先開辦，截至今年5月止已有4732人報名參加課程，第1期測驗於2021年11月20日完成，總計有607人通過測驗，成為首批具備高齡金融規劃顧問師資格的人員，投入高齡金融服務的行列。

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在家族企業接班與財富傳承的過程中，須面對家族理念、財務、法律、稅務等各面向議題，因此信託公會進一步規劃「家族信託規劃顧問師」系列課程，盼未來引導及協助國內企業透過家族信託規劃，達到永續經營目的。

信託公會指出，首屆報名學員中，有5%由律師、會計師等12類與家族信託規劃服務相關的專門職業及技術人員一同參加「家族信託規劃顧問師」課程，未來可望與信託業共同合作，一同擴展國內家族信託業務商機。（編輯：郭無患）1110716