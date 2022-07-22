日落致光電歸零 經部電力規劃將以夜尖峰為基準

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（中央社記者曾智怡台北22日電）110年全國電力資源供需報告出爐，因應日落光電消失挑戰，未來改採「夜尖峰」為規劃基準，預估至117年備用容量率均逾10%；其中，三接延後供氣使得明後年備用率稍降、系統較為吃緊，但經濟部強調，將多管齊下維持供電穩定。

經濟部今天公布「110年度全國電力資源供需報告」，未來將改以夜間備用容量率規劃，並將太陽光電預設為零，同時強化需求面管理措施，確保供電穩定。

之所以有此轉變，經濟部說明，政府全力擴大再生能源設置，白天在太陽光電貢獻下，供電狀況可維持充裕，日落後太陽光電減少的發電量，將對電力系統帶來挑戰；換言之，未來電力供需規劃須著重於因應太陽光電夜間不發電對系統的影響。

根據報告內容，今年夜間備用容量率為13.9%，明年為14%，113年起都達15%以上。

不過，經濟部指出，112、113年間因中油第三天然氣接收站執行外推計畫，大潭燃氣7、9號機組完工商轉用氣，將延至114年6月才能供氣營運，期間將影響機組供電能力減少約102至186萬瓩，電力系統供電較為吃緊，備用容量率分別降至11.3％及12.2％，否則原應為14%、17%。

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為降低供氣延後影響，經濟部將多管齊下因應，包含新增民營電廠（IPP）燃氣機組，如113年規劃新增森霸二期110萬瓩；彈性調度氣源與機組；減少機組故障機率、並提高機組運轉可靠度；擴大需量反應機制，預估需量反應抑低成效約達100萬瓩。

至於較長期115至117年夜間備用容量率預估約達18.5%至22.8%，但因未來電源開發變數仍多，此預估數值可能寬估。（編輯：楊蘭軒）1110722