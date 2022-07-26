訊連成長型產品業績創高 看好人臉辨識業務

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（中央社記者吳家豪台北26日電）多媒體廠商訊連科技今天召開線上法人說明會，董事長黃肇雄表示，3大成長型產品線今年第2季合計營收創新高、年增22%，貢獻整體營收68%；人臉辨識業務大部分項目仍處於概念驗證或試營運階段，未來發展樂觀。

訊連今年第2季營收達新台幣4.42億元，季增15.9%，年增4.9%；營業利益約6268萬元，季增2.32倍，年減5.4%；因業外收入6125萬元挹注，稅後淨利達1.01億元，季增1.37倍，年增70.9%；每股盈餘1.28元。

累計今年上半年訊連合併營收8.23億元，年增3.2%；營業利益8157萬元，年減9.9%；稅後淨利1.43億元，年增61.4%；每股盈餘1.83元。

黃肇雄指出，訊連3大成長型產品線包括電腦創意編輯軟體、手機行動創作應用程式、FaceMe人臉辨識等新事業，今年第2季營收達到創紀錄的1038萬美元（約新台幣3.1億元），年增22%，占訊連整體營收比重高達68%，高於去年同期占比57%。

訊連今年第2季訂閱制營收也達到創紀錄的725萬美元（約新台幣2.17億元），年增25%，主要來自電腦創意編輯軟體及手機行動創作應用程式訂戶。目前訂閱制營收占比48%。

人臉辨識業務方面，訊連今年第2季贏得數個知名企業客戶合約，並與商業夥伴展開合作，包括日本豐田汽車、美好金融、Avigilon、聯發科等。

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黃肇雄表示，訊連從B2C（企業對消費者）業務轉向SaaS（軟體即服務）/訂閱模式，持續獲得良好進展，3大成長型產品線有高達70%收入來自SaaS訂閱用戶；訂閱制營收從2018年第2季到今年第2季，成長高達13倍。

黃肇雄說，訊連人臉辨識業務贏得更多戰略意義客戶、與商業夥伴建立合作，大部分項目仍處於概念驗證（PoC）或試營運階段，因此今年第2季營收貢獻尚不顯著，但未來發展仍樂觀。（編輯：楊蘭軒）1110726