亞洲生技大會助台灣接軌國際 4天衝出10萬人次

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）亞洲生技大會（2022 BIO Asia–Taiwan）31日落幕，在台灣產學研展出亮眼生技成果下，點燃產業熱潮，4天吸引超過10萬人次參觀展覽；系列活動實體加線上共有來自30個國家、1500人與會聆聽，串聯亞洲價值鏈接軌國際市場。

台灣生物產業發展協會秘書長林治華表示，生技是國際化的產業，市場、法規與產品都需要接軌國際，亞洲生技大會不僅可以協助台灣接軌國際，也能讓國際看到台灣，讓台灣成為國際價值鏈上的關鍵角色。

林治華特別感謝資誠、台杉、生技中心、工研院、國衛院、中研院、北醫、台康、台耀、廣達、數位健康協會及精準醫療協會等大會論壇共同主辦單位，邀請超過100位國內外講者，聚焦後疫情發展、先進療法、數位醫療、供應鏈及投資與區域合作等多達22場主題演講。

此外，高達88場公司展望說明會（Company Presentations）包含國內外生技、製藥、醫材、檢測等廠商踴躍參與，透過公司簡報與投資人、潛在合作夥伴深入交流，增加台灣生技產業在國際上的能見度。

林治華表示，為期4天的展覽，邀集15個參展國家、超過50家上市櫃企業、550家指標性大廠，共1500個攤位，從研發到應用，完整展現生技產業脈動與成果，約有超過10萬人次參觀展會。

此次展覽特別規劃全新專區「CDMO（委託開發暨製造服務）」，以及生物相似藥、細胞治療及再生醫療、精準醫療與基因檢測、醫藥醫材、生技服務、智慧醫療、國際醫藥、製藥設備與儀器、政府學研及新創產學育成等14大專區。

其中，CDMO專區集結包括台耀、台康、永昕、進階、神隆、啓弘、潤雅、霖揚、聯合、映通等企業，展示包括細胞株培養、生物藥品開發、臨床測試及原料藥生產製程等一站式平台。

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國科會今年則率領新竹科學園區、中部科學園區、南部科學園區、國研院儀科中心與36家業者，展出包括新藥、醫材、遠距醫療、醫美、碳排等領域創新技術；並在新創區中展出「防疫科學研究中心」的五大成果以及「生醫商品化中心」商化輔導的亮點成果，並率領13個新創團隊共同展現生醫創新力。

而在國家館區中，則集結了美國、英國、加拿大、波蘭、瑞士、澳洲、馬來西亞、菲律賓、比利時與義大利等10國實體加線上共襄盛舉。（編輯：楊蘭軒）1110731