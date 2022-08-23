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法人：美聯準會「鷹」影 恐壓抑電子股

2022/8/23 19:50
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（中央社記者吳家豪台北23日電）台股今天下跌149.25點，收在15095.89點，失守月線。法人指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）26日將發表的演說可能偏向鷹派，電子類股恐承壓，台股量能若持續低迷，以中小型股輪動機會較大。

新光投信董事長劉坤錫接受中央社電訪指出，美國聯準會官員對未來升息政策的態度，比較偏向繼續大幅調升利率，鮑爾將於26日在全球央行年會上發表的演說內容還不明確，市場認為可能偏向鷹派，因此股市保守反應。

劉坤錫認為，如果美國利率政策偏向鷹派，高科技股將受到較大衝擊，對電子類股會造成比較大的壓力。

由於近期台股量能縮減，劉坤錫表示，如果持續低量，將以中小型股輪動機會較大。權值股若要有表現，台股成交量至少須回到新台幣2300億元到2500億元以上的水準。

國泰證期分析，市場本週將密切關注美國聯準會於25日至27日主辦的全球央行年會，特別是聯準會主席鮑爾將於26日晚間發表演說，預料將表明經濟衰退也阻止不了聯準會要壓低通膨的決心，呼應其他聯準會官員上週的鷹派論調，若鮑爾淡化市場對政策轉鴿的預期，將打擊股市的上漲動能。

不過，國泰證期認為，鮑爾演說將討論較廣泛的面向，而非9月會議的升幅。短線鷹派言論將使資金再度轉趨保守，由成長股流向防禦性族群，但長線自第3季以來，在暑假用油的旺季，原油價格不漲反跌，導致通膨壓力大幅減低，即使短線聯準會的態度相對鷹派而影響股市，只要通膨能持續降溫，預期股市中長線將維持多頭格局不變。

國泰證期指出，四川限電使當地筆電組裝廠受到衝擊，但下半年筆電庫存攀升，近期生產受限反而有助於庫存消化，因此整體限電對電子族群衝擊有限，預期電子族群下檔仍有支撐。（編輯：楊凱翔）1110823

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