違法協助成立私募股權公會？國發會：假員工烏龍爆料

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北23日電）國發會積極推動私募股權基金投資產業，盼產業發展再添動能。不過有媒體報導，前員工控國發會主委龔明鑫助友人成立私募股權投資公會，國發會今晚對此提出4點說明，直言這是「烏龍爆料」。

媒體報導指出，國發會前內部員工爆料，指龔明鑫違反國發會組織法令，協助友人、中華民國創投公會理事長邱德成成立私募股權投資公會；若未來國發會成為私募股權投資商業的目的事業主管機關，將破壞政府體制。

國發會表示，爆料內容提到國發會違背法令協助成立私募股權公會，並強迫業者加入一事，絕非事實，是有人假冒員工提供錯誤資訊，外界勿以訛傳訛，影響產業發展。

國發會晚間發布的新聞稿也提出出4點說明，首先，國發會遍查人事系統，爆料人士並非國發會退休或離職員工，且內容通篇拼湊錯誤資訊；媒體引用這種假冒員工名義且非事實的爆料做成新聞，未善加查證，相當遺憾。

第二，依國發會組織法第2條，國家發展委員會本來就掌理「產業發展政策之綜合性規劃」，研訂有助國內產業發展相關規範。也因此，國發會依此訂定私募股權基金相關要點，引導民間充裕資金投入策略性產業，強化發展動能並加速產業轉型升級，作法完全合法，也符合國發會政策協調的定位。

第三，金管會保險局在今年1月修訂「保險業投資創業投資事業、私募股權基金及其他有限合夥事業自律規範」，其中規定創業投資及私募股權業者如需向保險業募資，需加入公會並簽署自律公約，以管理投資風險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國發會表示，國發會並沒有要求設立私募股權公會，也不是核准公會成立的主管機關，上述指控是烏龍爆料；至於相關業者依金管會規範而籌組公會，國發會尊重且樂觀其成。

第四，國發會強調，現在正是台灣產業面臨數位轉型、淨零排放及供應鏈重組等重大課題時刻，引導國內資金投入策略性產業是國家整體重要政策，政府和民間應通力合作，希望外界勿以錯誤資訊，延宕產業發展及全方位的轉型與升級。（編輯：楊凱翔）1110823