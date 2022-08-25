電金航走堅 台股盤中漲逾170點收復月線季線

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台股25日盤中大漲超過170點，連袂收復15100點和15200點整數關卡，重返月線和季線之上。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）台股在櫃買OTC指數強勢帶動下，盤中大漲超過170點，連袂收復15100點和15200點整數關卡，重返月線和季線之上。法人表示，在26日晚間美國聯準會主席鮑爾談話前，台股仍呈現量縮價穩格局。

美股4大指數小漲，台股今天在代表中小型股的櫃買OTC指數強勢帶動下，大盤開高走堅，連袂收復15100點和15200點整數關卡，盤中最高來到15244.06點，勁揚174.87點，重返月線約15123點和季線約15173點之上，電子、金融、航運堅挺，不過量能相對萎縮，維持量縮盤堅整理走勢。

到10時41分，台股加權指數來到15216.34點，上漲147.15點，漲幅0.98%，成交值來到新台幣967.48億元，其中電子股盤中1.2%，金融股漲0.74%，航運股漲1.37%。

主要電子權值股台積電、聯發科、聯電盤中上漲逾1%，鴻海、台達電、日月光投控遊走平盤上，高價股四千金回神勁揚，新股王信驊、股后大立光盤中勁揚2%，旭隼上漲逾3%，力旺勁揚逾6%。

啟發投顧副總經理容逸燊表示，美股最近2個交易日止穩，台股大盤有櫃買OTC指數和生技股強勁支撐，大盤回檔幅度有限，在回測萬五大關後已反彈近200點。

展望台股後市，容逸燊指出，近日台股量能相對萎縮，預估今天成交值也僅1700多億元，主要是26日晚間美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將在全球央行年會發表演說、攸關升息和縮減資產負債表進展，預期在此之前，台股仍呈現量縮價穩格局。（編輯：趙蔚蘭）1110825