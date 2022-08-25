更多編輯台推薦新聞：
影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方
生活

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方

韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見
科技

韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑
國際

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／NASA發布黑洞聲波 稱太空中不存在聲音是誤解
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

電金航走堅 台股盤中漲逾170點收復月線季線

2022/8/25 11:09（8/25 11:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股25日盤中大漲超過170點，連袂收復15100點和15200點整數關卡，重返月線和季線之上。（中央社檔案照片）
台股25日盤中大漲超過170點，連袂收復15100點和15200點整數關卡，重返月線和季線之上。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）台股在櫃買OTC指數強勢帶動下，盤中大漲超過170點，連袂收復15100點和15200點整數關卡，重返月線和季線之上。法人表示，在26日晚間美國聯準會主席鮑爾談話前，台股仍呈現量縮價穩格局。

美股4大指數小漲，台股今天在代表中小型股的櫃買OTC指數強勢帶動下，大盤開高走堅，連袂收復15100點和15200點整數關卡，盤中最高來到15244.06點，勁揚174.87點，重返月線約15123點和季線約15173點之上，電子、金融、航運堅挺，不過量能相對萎縮，維持量縮盤堅整理走勢。

到10時41分，台股加權指數來到15216.34點，上漲147.15點，漲幅0.98%，成交值來到新台幣967.48億元，其中電子股盤中1.2%，金融股漲0.74%，航運股漲1.37%。

主要電子權值股台積電、聯發科、聯電盤中上漲逾1%，鴻海、台達電、日月光投控遊走平盤上，高價股四千金回神勁揚，新股王信驊、股后大立光盤中勁揚2%，旭隼上漲逾3%，力旺勁揚逾6%。

啟發投顧副總經理容逸燊表示，美股最近2個交易日止穩，台股大盤有櫃買OTC指數和生技股強勁支撐，大盤回檔幅度有限，在回測萬五大關後已反彈近200點。

展望台股後市，容逸燊指出，近日台股量能相對萎縮，預估今天成交值也僅1700多億元，主要是26日晚間美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將在全球央行年會發表演說、攸關升息和縮減資產負債表進展，預期在此之前，台股仍呈現量縮價穩格局。（編輯：趙蔚蘭）1110825

延伸閱讀
橘焱胡同多箭齊發 看旺星宇飛機餐利多靜待聯準會主席演說 法人：台股萬五有撐台股開高收低 法人：鮑爾央行年會演說前觀望氣氛濃連結別亂點 證交所3招避免簡訊金融詐騙航空MRO業務 亞航估2024年恢復至疫前水準
容逸燊
電子弱勢傳產撐盤 台股盤中跌幅收斂力守14900點土洋聯手大買中鋼 外資終結對台積電連8買
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股早盤漲98點收復月線