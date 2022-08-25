更多編輯台推薦新聞：
周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳
運動

周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方
生活

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛
產經

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台南殺警案究責 明德外役監典獄長杜聰典調職、南檢須提報告
首頁 / 產經

一卡通公司董事長將卸任 高市府經發局長廖泰翔代理

2022/8/25 17:08（8/26 10:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
一卡通公司董事長李懷仁將於27日卸任，一卡通公司25日舉行臨時董事會，通過由高雄市經發局長廖泰翔（圖）代理董事長一職。（一卡通公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月25日
一卡通公司董事長李懷仁將於27日卸任，一卡通公司25日舉行臨時董事會，通過由高雄市經發局長廖泰翔（圖）代理董事長一職。（一卡通公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）一卡通公司董事長李懷仁將出任行政院數位發展部政務次長，將於27日卸下董事長一職。一卡通公司今天召開臨時董事會，通過由高雄市經發局長廖泰翔代理董事長。

一卡通公司今天發布新聞稿表示，李懷仁將出任行政院數位發展部政務次長，已獲高雄市政府同意辭任法人代表，將於27日卸下董事長一職。

一卡通公司今天召開臨時董事會，會中推舉通過由廖泰翔代理董事長。此外，一卡通公司臨時董事會7月13日通過聘任具專業經理人背景的鄭鎧尹任職總經理，此一新人事也於24日獲主管機關同意。

廖泰翔表示，過去2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，一卡通在李懷仁帶領下，強化支付行為垂直整合與數位轉型、深化與地方政府合作、配合中央數位政策及擴大交通整合等業務。

一卡通公司去年交出較前一年虧損大幅減少新台幣7000萬元成績單，今年1月電子支付會員數與去年同期相較，大幅成長49%，轉帳金額則成長296%。

此外，李懷仁也順利完成一卡通增資，並改善股東結構；並帶領一卡通於今年6月底完成公開發行，同時啟動自有數據整合，奠定轉型的戰略方向。

廖泰翔表示，未來一卡通將與政府、銀行、店家及使用者等有更充分緊密的連結，擴大與強化支付生態系觸角，強化電子支付及儲值卡（電子票證）優勢，盼能滿足使用者的各種服務需求，豐富未來支付產業樣貌。

鄭鎧尹說，數據平台或支付生態的創新，都需仰賴資訊技術打造服務價值的動能，因此藉由技術團隊的擴展升級來帶動業務動能，會是優先聚焦方向，也希望能以自身專業背景與新創團隊視野，兼顧營運穩定性並帶入創新思維。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

一卡通公司新任代理董事長廖泰翔曾於銀行、電子支付及金融資訊系統服務業等任職，109年8月接任經發局長至今，積極推動產業轉型與招商引資，累積投資額逾5000億元，其中2年內完成台積電招商設廠與楠梓產業園區報編動工。

鄭鎧尹為國立台灣大學資訊網路與多媒體研究所博士，前職為跨國AI公司-iKala共同創辦人暨營運長，提供以AI驅動的數位轉型及數據行銷整體解決方案，服務範圍涵蓋8個國家及超過12種產業。（編輯：黃世雅）1110825

廖泰翔
鹽埕第一公有市場將整修完工 「埕市鹽遊會」迎客 高雄公有市場屋頂種電 16處年發電量上看299萬度
李懷仁
數位部27日掛牌 致力加強全民數位韌性
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族