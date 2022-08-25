一卡通公司董事長將卸任 高市府經發局長廖泰翔代理

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一卡通公司董事長李懷仁將於27日卸任，一卡通公司25日舉行臨時董事會，通過由高雄市經發局長廖泰翔（圖）代理董事長一職。（一卡通公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月25日

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）一卡通公司董事長李懷仁將出任行政院數位發展部政務次長，將於27日卸下董事長一職。一卡通公司今天召開臨時董事會，通過由高雄市經發局長廖泰翔代理董事長。

一卡通公司今天發布新聞稿表示，李懷仁將出任行政院數位發展部政務次長，已獲高雄市政府同意辭任法人代表，將於27日卸下董事長一職。

一卡通公司今天召開臨時董事會，會中推舉通過由廖泰翔代理董事長。此外，一卡通公司臨時董事會7月13日通過聘任具專業經理人背景的鄭鎧尹任職總經理，此一新人事也於24日獲主管機關同意。

廖泰翔表示，過去2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，一卡通在李懷仁帶領下，強化支付行為垂直整合與數位轉型、深化與地方政府合作、配合中央數位政策及擴大交通整合等業務。

一卡通公司去年交出較前一年虧損大幅減少新台幣7000萬元成績單，今年1月電子支付會員數與去年同期相較，大幅成長49%，轉帳金額則成長296%。

此外，李懷仁也順利完成一卡通增資，並改善股東結構；並帶領一卡通於今年6月底完成公開發行，同時啟動自有數據整合，奠定轉型的戰略方向。

廖泰翔表示，未來一卡通將與政府、銀行、店家及使用者等有更充分緊密的連結，擴大與強化支付生態系觸角，強化電子支付及儲值卡（電子票證）優勢，盼能滿足使用者的各種服務需求，豐富未來支付產業樣貌。

鄭鎧尹說，數據平台或支付生態的創新，都需仰賴資訊技術打造服務價值的動能，因此藉由技術團隊的擴展升級來帶動業務動能，會是優先聚焦方向，也希望能以自身專業背景與新創團隊視野，兼顧營運穩定性並帶入創新思維。

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一卡通公司新任代理董事長廖泰翔曾於銀行、電子支付及金融資訊系統服務業等任職，109年8月接任經發局長至今，積極推動產業轉型與招商引資，累積投資額逾5000億元，其中2年內完成台積電招商設廠與楠梓產業園區報編動工。

鄭鎧尹為國立台灣大學資訊網路與多媒體研究所博士，前職為跨國AI公司-iKala共同創辦人暨營運長，提供以AI驅動的數位轉型及數據行銷整體解決方案，服務範圍涵蓋8個國家及超過12種產業。（編輯：黃世雅）1110825