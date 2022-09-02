貶勢煞不住 新台幣收30.588元創逾34個月新低
2022/9/2 18:03（9/2 19:29 更新）
2日新台幣兌美元收盤則收在30.588元，貶值5.7分，創下逾34個月新低紀錄。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北2日電）美國聯準會官員再放鷹，帶動國際美元上攻，今天亞幣全倒，日圓、韓元重挫，新台幣兌美元收盤則收在30.588元，貶值5.7分，創下逾34個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額13.095億美元。
克里夫蘭聯邦準備銀行總裁麥斯特（Loretta Mester）日前表示，應在明年初將利率提高至略高於4%，並維持一段時間，市場解讀為還有6碼的升息空間。
這番言論讓股匯市信心重挫，亞股一片綠油油，台股則在台積電、聯發科及航運股震盪走低下，終場下跌128.82點，收在14673.04點，指數失守14700點整數關卡，週線連二黑。外資今天也持續賣超台股，金額逾百億元。
熱錢出逃、美元指數站穩109之上，令亞幣暴跌，日圓兌美元貶破140大關，為1998年來首見，韓元也再次破底；新台幣兌美元一早以30.56元開盤後，持續偏弱整理，盤中最低為30.599元，終場則以30.588元作收，創下2019年10月下旬以來最低紀錄。
新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值3.7角或1.2%，週線連六黑。
外匯交易員表示，聯準會官員鷹派言論一波又一波，激勵國際美元強勢表態，站上110是早晚的事情，如今熱錢出走、美元持堅，新台幣匯率沒有選擇，只能續往貶值的大方向前進，下一關卡先看30.8元是否能守住，如果貶勢煞不住，或許很快就會看到台幣貶破31元整數大關。（編輯：趙蔚蘭）1110902
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