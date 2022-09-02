更多編輯台推薦新聞：
會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看
生活

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇
政治

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
聯合國新疆報告指侵犯人權 中國131頁辯駁內容如平行世界
首頁 / 產經
聯準會
新聞專題
聯準會1/263
首頁 / 產經

貶勢煞不住 新台幣收30.588元創逾34個月新低

2022/9/2 18:03（9/2 19:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2日新台幣兌美元收盤則收在30.588元，貶值5.7分，創下逾34個月新低紀錄。（中央社檔案照片）
2日新台幣兌美元收盤則收在30.588元，貶值5.7分，創下逾34個月新低紀錄。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北2日電）美國聯準會官員再放鷹，帶動國際美元上攻，今天亞幣全倒，日圓、韓元重挫，新台幣兌美元收盤則收在30.588元，貶值5.7分，創下逾34個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額13.095億美元。

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁麥斯特（Loretta Mester）日前表示，應在明年初將利率提高至略高於4%，並維持一段時間，市場解讀為還有6碼的升息空間。

這番言論讓股匯市信心重挫，亞股一片綠油油，台股則在台積電、聯發科及航運股震盪走低下，終場下跌128.82點，收在14673.04點，指數失守14700點整數關卡，週線連二黑。外資今天也持續賣超台股，金額逾百億元。

熱錢出逃、美元指數站穩109之上，令亞幣暴跌，日圓兌美元貶破140大關，為1998年來首見，韓元也再次破底；新台幣兌美元一早以30.56元開盤後，持續偏弱整理，盤中最低為30.599元，終場則以30.588元作收，創下2019年10月下旬以來最低紀錄。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值3.7角或1.2%，週線連六黑。

外匯交易員表示，聯準會官員鷹派言論一波又一波，激勵國際美元強勢表態，站上110是早晚的事情，如今熱錢出走、美元持堅，新台幣匯率沒有選擇，只能續往貶值的大方向前進，下一關卡先看30.8元是否能守住，如果貶勢煞不住，或許很快就會看到台幣貶破31元整數大關。（編輯：趙蔚蘭）1110902

延伸閱讀
國安基金不夠力？阮清華：全球緊縮護盤策略修正財長：台股尚有動能 國安基金續關注3大國際情勢FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟
麥斯特
台海緊張 聯準會似將持續升息 美股下挫402點若美國通膨不降溫 聯準會7月可能再升息3碼
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
油價平穩機制續運作 汽柴油下週估降1角