慧洋前8月每股稅前盈餘11.75元 創同期新高

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（中央社記者賴言曦台北5日電）慧洋海運公告8月營收新台幣20.73億元，年增21.35%；展望後市，慧洋表示，雖然全球大宗物資、原物料貿易需求減弱，影響海上貿易熱度，但研判此為短期不利因素，未來仍有需求回補可能性。

慧洋自結8月稅前淨利8.04億元，年增16.78%，每股稅前盈餘為1.08元；累計前8月稅前淨利87.72億元，年增131.15%，自結每股稅前盈餘為11.75元，超越去年，獲利表現為歷年同斯新高。

慧洋今天透過新聞稿表示，近期BDI（波羅的海乾散貨指數）走跌，主要受到BCI（海岬型）指數大幅波動影響，以中小型船舶為主力的慧洋，受影響程度相對較小。

慧洋指出，以8月底指數看來，BSI（極限型）及BHSI（輕便型）平均日租金分別為1萬7881美元及1萬6240美元，雖不及去年高點，但與2019年疫情前同期1萬5056美元及9709美元相比，分別有19%及67%的漲幅；在目前的租金水準下，慧洋中小型船舶仍享有不錯的獲利。

慧洋表示，全球大宗物資及原物料貿易需求減弱，推論與全球性通貨膨脹、乾旱，及中國經貿活動恢復速度不如預期等因素有關，影響全球海上貿易的熱度，慧洋認為此為短期不利因素，未來仍有需求回補的可能性。

慧洋仍有半數以上的船隊為固定租金，即便第3季起運價指數走跌，仍保有穩定收入來源，能夠有效分散營運風險。

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慧洋認為，距離2023年實施的2大環保新規不到半年，全球散裝航運的供給仍為吃緊，未達標準的海上船舶必須降速拉長船舶週轉天數，甚至淘汰報廢，慧洋旗下達141艘散裝船舶，擁有業界最高比重與最年輕的節能船隊，未來也將視市場行情適度汰換舊船，提升運力發揮最大效益。

慧洋將於9月6日參加台灣證券交易所舉辦法人說明會，由經營團隊說明最新散裝市況與發展方向。（編輯：張均懋）1110905