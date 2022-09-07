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聯準會可能再升息3碼 亞股收黑

2022/9/7 19:39
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（中央社香港7日綜合外電報導）美國最新經濟數據表現超乎預期，讓投資人再度熱議聯邦準備理事會（Fed）可能連3度大幅升息，亞洲股市今天延續美股跌勢，美元則延續漲勢。

法新社報導，美國服務業數據顯示，儘管面臨物價和借貸成本飆升，全球最大經濟體依然保持住韌性，讓世人關注起聯準會打通膨還要防衰退的工作。許多觀察家都懷疑這項目標可否達成。

最新數據使得籠罩交易所的陰霾加重，投資人本已面對歐洲能源危機惡化、俄烏戰爭，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封城衝擊中國經濟等利空消息。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示：「總的來說，（美國服務業）調查顯示，美國經濟在薪資成長支撐下，服務業活動穩健。這意味聯準會要冷卻經濟，還有更多工作要做。」

隨著聯準會本月稍晚可能連3度升息3碼（75個基點）的預期心理擴大，華爾街股市昨天結束連假後，3大指數全數收黑。

亞股也追隨美股走跌，香港、東京、雪梨、首爾、台北、新加坡、威靈頓、馬尼拉、雅加達股市都收低，但上海股市收高。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110907

卡崔爾
投資人憂經濟衰退 亞股走勢分歧
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