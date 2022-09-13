國際半導體展14日登場 SEMI：台灣市場今年看增19.7%
2022/9/13 16:35
（中央社記者張建中台北13日電）國際半導體展即將於14日在台北南港展覽館登場，主辦單位國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸預期，全球半導體市場可望成長超過12%，台灣半導體市場也將成長19.7%。
SEMI今天召開國際半導體展展前記者會，曹世綸表示，全球半導體產業面臨地緣政治、後疫情時代供應鏈管理、永續發展及人才缺口4大挑戰。
他說，全球半導體市場規模仍可望持續成長，預期今年將達6250億美元，將成長超過12%。全球資本支出將達1855億美元，成長21%；半導體設備市場將成長14.7%；半導體材料市場將成長8.6%，達698億美元，創新高。
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至於台灣市場，曹世綸預期，今年台灣半導體市場將達新台幣4兆8858億元，約1651億美元，成長19.7%。台灣半導體資本支出將達480.35億美元，成長42.1%；半導體設備市場成長24.1%；材料市場成長9.9%。
曹世綸指出，今年國際半導體展共有700家國內外廠商參與，共計2450個攤位，規模創27年來新高，聚焦包括先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、永續製造、半導體資安及人才培育議題。（編輯：潘羿菁）1110913
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