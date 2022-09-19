112年度公建預算規模近6000億 創歷史新高

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）國發會今天於委員會議報告公共建設計畫進度，今年前8月計畫經費達成率創近15年同期新高，政府將持續以公共建設穩固經濟發展，112年整體公建規模近新台幣6000億元，更創下歷史新高。

國發會今天召開第102次委員會議，會中就整體公共建設計畫截至8月底執行情形提出報告。今年公建計畫截至8月底經費達成率為52.63%，較去年同期上升2.88個百分點，執行金額2884億元，比去年同期增加約64億元，公共建設經費執行情況寫下近15年同期最佳表現。

國發會主委龔明鑫表示，為了持續推升經濟發展動能，確保台灣在疫情過後繼續向前邁進，行政院院會日前通過112年度中央政府總預算及前瞻基礎建設第4期特別預算案，112年整體公共建設預算規模接近6000億元，較今年大幅增加近1460億元、成長達32%。

龔明鑫會中特別提醒，各部會應儘早規劃及啟動下年度計畫前置作業，如用地取得、管線遷移、證照取得等，並就可能遭遇的問題研議因應對策，以利112年公共建設順利推動，才能達到用公共建設穩固經濟發展根基的效果，讓台灣在疫情後，繼續大步向前邁進。

政府大力推動公共建設，媒體關切近兩日東台灣發生強震，是否將影響公建執行進度。國發會副主委游建華表示，縣市政府會先彙整災情，假如需要中央協助，會報到行政院，不過目前還在評估受損狀況、量能，可能再等幾天才會知道影響程度。

國發會官員補充，現階段花東地區重大工程包含花東鐵路雙軌化、花東縱谷公路安全景觀大道等，還有零星的省道、橋梁改善計畫，各工程單位正在檢視工程狀況。

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除了公共建設計畫，國發會今天委員會議也就經濟部、國發會及勞動部提報「產業五大要素優化政策執行情形」案進行討論，了解對於解決「五缺」的執行進度與成果。

龔明鑫會中表示，相關部會執行「產業五大要素優化政策」至今已累積相當成效，預計可滿足3大投資方案、再生能源及半導體業等兆元投資的廠商未來需求；為了因應未來國家長期發展及投資需要，各部會需就長期結構進行調整、提早布局以做準備。（編輯：張均懋）1110919