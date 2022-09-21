全球金融科技投資意願降 3案挹注亞太區金額逆勢創高

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（中央社記者張璦台北21日電）KPMG今天發布報告指出，儘管創投資金強勁，今年上半年全球對金融科技的投資，仍然降至1078億美元，其中支付領域、加密貨幣屬較大宗；不過，亞太地區的金融科技投資，在3筆大型併購交易挹注下，創下418億美元的新高紀錄。

KPMG安侯建業今天發布金融科技脈動2022半年報指出，全球對金融科技的投資金額從2021上半年3372宗交易、1112億美元，下降至2022上半年的2980宗交易、1078億美元；同時，2022上半年，支付領域占金融科技投資的最大宗、達436億美元，其次是加密貨幣142億美元。

據KPMG統計，2022年經過了半年，亞太地區的金融科技投資就已創下418億美元的破紀錄年度新高，這主要得益於3筆大型併購交易，分別是美國行動支付公司Block以279億美元，收購澳洲的新創支付公司Afterpay；美國私募基金業者KKR，以21億美元收購日本的Yayoi；以及澳洲線上基金交易平台Superhero，和加密交易平台Swiftx以10億美元合併。

KPMG安侯建業數位長賴偉晏指出，雖然在COVID-19高峰期受到極大關注的投資領域已經相對失去吸引力，但與快速演變的全球議題息息相關者，包括通膨上漲、利率上升、地緣政治的不確定性和供應鏈問題，卻仍吸引著各方投資。

他表示，2022上半年裡最受亞太地區投資者關注的關鍵領域包括供應鏈管理、網路資安與隱私、個資管理以及公司治理和合規性；2022上半年間，除了專注於加密領域的基礎設施公司，開放資料領域也獲得穩健的投資。

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展望未來， 賴偉晏預測，隨著世界經濟處於衰退邊緣，金融科技投資者在2022下半年可能會加強對B2B公司的關注，以幫助這些企業提高效率或擴大其價值主張；此外，金融科技公司預計將持續專注於數據導向的解決方案，試圖尋找其他方法來收集、評估和利用數據，以使他們的產品在企業和消費者眼中有所不同。

他認為，隨著網路安全問題越來越受到大多數企業的關注，網路安全自動化可能會越來越受到關注，以作為改善網路安全管理、管理人才短缺和提高運營效率的一種手段。（編輯：潘羿菁）1110921