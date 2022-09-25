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宏碁家庭日倡永續 重申2035年100%使用再生能源

2022/9/25 14:32
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）宏碁2022年家庭日活動，以「與地球共好Clean Ocean Green Life」為主題，從報名、知性教育活動及低碳綠色消費等，落實綠生活行動。宏碁董事長暨執行長陳俊聖並重申2035年採用100%可再生能源的承諾。

宏碁今天發布新聞稿指出，2022年家庭日於24日在國立基隆海洋科技博物館舉辦。陳俊聖表示，過去2年宏碁家庭日受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響取消實體活動，今年家庭日選在基隆海科館出發，透過寓教於樂的活動，提供員工富有省思教育意涵的一日。

陳俊聖指出，宏碁不僅加入RE100倡議，並承諾至2035年採用100%可再生能源；除了訂定永續目標外，更推出Vero全系列環保產品，在產品線中加入消費後回收塑料（PCR）、海廢回收塑膠（OBP）和可回收包裝等。他表示，未來宏碁將更加聚焦循環經濟、氣候變遷及社會影響力，實踐綠色願景。

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為響應企業永續目標，宏碁指出，家庭日從活動起跑就啟動APP電子活動護照，從報名、劇場活動、互動體驗等，均採用無紙化。

此外，宏碁家庭日的闖關活動、健行主題步道、劇場表演等，都融入環境永續訊息，讓員工及家屬參與家庭日同時，也能學習綠色生活；現場餐飲也採用在地食材，並舉辦盛食學堂，實踐對生態環境的永續關懷及對在地農民的實質支持。（編輯：楊蘭軒）1110925

陳俊聖
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