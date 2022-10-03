面板驅動IC廠：業績急跌期已過 營運拚逐步落底

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（中央社記者張建中新竹3日電）面板驅動IC廠在經過客戶需求劇烈修正後，雖然訂單尚未顯著回溫，不過，有業者表示，業績快速大幅滑落階段已過，營運可望逐步落底。

受客戶去化庫存影響，面板驅動IC廠6月起營收急遽滑落，聯詠8月營收滑落至新台幣65.27億元，較110年9月的高點129.31億元大幅減少49.5%。

瑞鼎8月營收13.26億元，也較今年4月的高點27.05億元銳減50.95%；天鈺8月營收14.34億元，較110年9月的高點22.9億元減少37.38%。

聯詠7月及8月營收合計133.92億元，法人預期，聯詠第3季營運目標可望順利達成，季營收約191億至203億元，季減35%至39%。

聯詠表示，目前市場需求疲弱，包括手機、電腦及電視市況欠佳，客戶持續去化庫存，雖然需求並無顯著回溫跡象，不過，並未進一步明顯惡化。

天鈺也指出，客戶持續去化庫存，需求依然觀望，不過，業績修正最陡峭的階段已過，預期營運可望逐步落底回穩。

天鈺間接持股55.04%的子公司深圳天德鈺科技，於9月27日以每股人民幣21.68元在上海證券交易所科創板上市，將有利淨值提升。（編輯：楊凱翔）1111003