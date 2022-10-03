更多編輯台推薦新聞：
印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重
國際

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局
兩岸

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局

台灣爆哥劉昶亨勝韓國選手 跑跑卡丁車韓職聯賽首見外籍冠軍
運動

台灣爆哥劉昶亨勝韓國選手 跑跑卡丁車韓職聯賽首見外籍冠軍

特斯拉展現AI技術 人型機器人Optimus初亮相
科技

特斯拉展現AI技術 人型機器人Optimus初亮相

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

面板驅動IC廠：業績急跌期已過 營運拚逐步落底

2022/10/3 11:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹3日電）面板驅動IC廠在經過客戶需求劇烈修正後，雖然訂單尚未顯著回溫，不過，有業者表示，業績快速大幅滑落階段已過，營運可望逐步落底。

受客戶去化庫存影響，面板驅動IC廠6月起營收急遽滑落，聯詠8月營收滑落至新台幣65.27億元，較110年9月的高點129.31億元大幅減少49.5%。

瑞鼎8月營收13.26億元，也較今年4月的高點27.05億元銳減50.95%；天鈺8月營收14.34億元，較110年9月的高點22.9億元減少37.38%。

聯詠7月及8月營收合計133.92億元，法人預期，聯詠第3季營運目標可望順利達成，季營收約191億至203億元，季減35%至39%。

聯詠表示，目前市場需求疲弱，包括手機、電腦及電視市況欠佳，客戶持續去化庫存，雖然需求並無顯著回溫跡象，不過，並未進一步明顯惡化。

天鈺也指出，客戶持續去化庫存，需求依然觀望，不過，業績修正最陡峭的階段已過，預期營運可望逐步落底回穩。

天鈺間接持股55.04%的子公司深圳天德鈺科技，於9月27日以每股人民幣21.68元在上海證券交易所科創板上市，將有利淨值提升。（編輯：楊凱翔）1111003

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族