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八貫第3季營收6.6億 中長期營運樂觀

2022/10/4 15:55
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（中央社記者賴言曦台北4日電）熱塑性聚氨酯（TPU）機能布暨成品大廠八貫公告第3季營收約新台幣6.6億元，年增24.5%。八貫表示，第3季毛利率表現可望優於去年同期，加上匯兌收益可期，獲利表現有望挑戰歷史新高。

八貫9月營收為2.3億元，月增9.2%、年增46.6%。今年累計前3季營收19億元，年增33.8%。

八貫透過新聞稿表示，9月營收能創單月歷史次高，主要是戶外產品營收維持穩健，加上高毛利的醫療與航太救生產品出貨拉高帶動。

八貫指出，其中，醫療、航太救生產品主要受惠重症醫療床、管材與防彈背心等新品訂單挹注，加上各國對疫情管控放寬，航空業迎接復甦商機，空中巴士、波音公司新機生產速度加快，今年9月，單就醫療與航太產品的營收，年增率就有超過100%的表現，且占總營收比重逾5成，大幅提高公司高毛利產品的比重。

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八貫認為，隨著合併營收穩健成長與高毛利產品比重持續拉高，第3季毛利率表現有望優於去年同期，加上匯兌收益可期，獲利表現有機會挑戰歷史新高。另外前3季營收中，戶外、醫療、航太救生等皆雙位數成長，其中航太救生成長逾7成。

產能布局部分，八貫指出，今年產能稼動率滿載，隨著產品輕量化與多功能趨勢發展，機能性布料將進一步升級，且明年將優先進行產線與產能的規模升級，期待在宜蘭縣德興一路興建的第2期新廠完成，第3台淋膜機、17台智能型高週波機台陸續到位以及訂單挹注下，總產能將逐步拉高至50億元，中長期營運樂觀以待。（編輯：郭無患）1111004

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