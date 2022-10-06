海岬型指數漲逾13% 散裝航商看好第4季市況回溫

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（中央社記者賴言曦台北6日電）中國鋼廠拉高產能帶動鐵礦砂需求，加上歐洲即將進入冬季，提升煤炭運力需求，牽動散裝航運海岬型指數（BCI）5日上漲13.77%，散裝航商業者看好第4季市況將回溫。

海岬型指數5日上漲309點，來到2553點。另外，波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）5日則上漲131點，收1996點，漲幅7%，市場預估BDI今晚開盤時可能就會突破2000點關卡。

裕民主管今天接受中央社記者電訪時指出，中國鋼廠提高開工率，當地鐵礦砂港邊庫存比9月低，帶動10月鐵礦砂進口量，而且出口國巴西、澳洲出貨量也逐漸追上去年同期，支撐海岬型船舶需求。

但裕民主管提到，雖然鐵礦砂需求逐漸回溫，但預估11、12月會慢慢轉淡，反觀海岬型船另一項主力貨物煤炭，受到歐盟對俄羅斯實施制裁，轉而向南非、澳洲等船期較為遙遠的國家進口煤炭，提高對海岬型船的需求。

裕民主管認為，今年歐盟冬季用煤量預估將比去年同期多，另一用煤大國中國則因為境內煤炭增產，目前進口量比去年同期少，但整體而言，相對於第3季，第4季市況表現不會太差。

慧洋-KY則認為，隨著北美穀物及冬季煤炭即將進入旺季，第4季可望重回成長動能。（編輯：楊蘭軒）1111006