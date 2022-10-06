國巨第3季營收創同期新高 第4季審慎應對

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）被動元件大廠國巨今天下午公布9月自結合併營收新台幣101.81億元，創歷史同期次高，第3季營收307.67億元，創歷史同期新高。對於第4季營運，國巨審慎應對。

國巨9月自結合併營收101.81億元，較8月101.75億元微增0.1%，比去年同期98.1億元增加3.8%，是歷史同期次高；第3季自結合併營收307.67億元，較第2季313.22億元微減1.9%，創同期新高。

國巨指出，公司利基型產品訂單維持穩健動能，9月合併營收較8月微幅增加，不過標準型產品庫存及終端需求持續調整中。

累計今年前3季國巨自結合併營收922.6億元，較去年同期808.54億元增加14.1%。

外資法人指出，國巨第3季在特殊高階品的平均產能利用率約90%高檔水準，標準品稼動率約50%至60%。

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展望第4季，國巨指出，由於工作天數因10月中國長假及12月歐美聖誕假期而減少，標準型產品存貨調整期將比預期延長，加上全球COVID-19疫情、中國封城限電、通貨膨脹及國際局勢等不確定性因素仍高，國巨將密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。

觀察訂單出貨比（B/B ratio），外資法人預期第4季國巨在高階品訂單出貨比可能低於1；外資預估明年農曆春節後，若終端市場、客戶及通路商庫存可受惠需求回溫，國巨標準品被動元件庫存天數將明顯下降。（編輯：趙蔚蘭）1111006