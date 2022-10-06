廣越：第4季淡季不淡 明年有信心雙位數成長

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羽絨衣代工大廠廣越6日召開法人說明會，總經理吳朝筆表示，今年第4季淡季不淡，2023年有信心達到雙位數成長。中央社記者賴言曦攝 111年10月6日

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（中央社記者賴言曦台北6日電）羽絨衣代工大廠廣越今天召開法人說明會，總經理吳朝筆表示，受惠在手訂單已至明年第1季，今年第4季淡季不淡，全年是「快樂的一年」，明年有信心達到雙位數成長。

吳朝筆表示，廣越今年9月營收新台幣27.51億元，月增7.6%、年增127.43%；累計前9月營收156.13億元，年增67.46%。預計解封後，戶外用品需求將維持旺盛，營收至10月就會打破2019年創下的162.57億元紀錄。

吳朝筆指出，廣越秋冬裝占生產比例8成，並以北美、歐洲為主要銷售區域，占比分別為54.5%及24.4%，預料歐盟能源問題有望提高對羽絨服需求；今年目標毛利率提升一個百分點，營業費用率減少一個百分點，營業利益率增加2個百分點。

另外，廣越近期成功打入lululemon供應鏈，吳朝筆表示，明年初將先從風衣、夾克等產品開始小量生產，預計下半年訂單成長後開始貢獻營收，並規劃未來將以約旦廠作為lululemon產品的主要產線。

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吳朝筆提到，目前約旦廠持續擴廠中，預計2024年在當地的產線將達100條，成為廣越在海外僅次於越南的主要生產基地。

吳朝筆指出，受惠解封帶動戶外服飾需求，加上中國第2季封城改變客戶下單模式，明年訂單比往年早下單，目前在手訂單已滿到明年第1季，帶動今年第4季表現，預估第4季將「淡季不淡」，今年全年表現樂觀，明年有信心達到雙位數成長。（編輯：張良知）1111006