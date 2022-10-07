日本工商會政策建言白皮書 國發會提3層面強化合作

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）針對台北市日本工商會2022年政策建言白皮書所提建議，國發會副主委高仙桂今天回應，政府將就數位轉型、淨零轉型、打造韌性供應鏈3層面，持續強化台日合作，這包括結合台日各自半導體產業優勢，重新打造半導體合作供應鏈。

台北市日本工商會今天發表「2022年對台灣政府政策建言白皮書」，提出進一步深化台日合作，台日合作發展產業、開創新產業，建立穩定且有競爭力的基礎建設，吸引優秀人才，建立具有魅力的投資環境等5大建議。

對於如何加強未來台日合作，高仙桂說明台灣政府將進行3大層面強化，分別是數位轉型、淨零轉型以及打造韌性供應鏈。

在數位轉型，高仙桂說明，總統蔡英文提出「5+2產創」、「六大核心戰略產業」，要善用台灣的數位硬實力進行產業轉型。她說，台日在經貿優勢互補上，如半導體、5G以及精準健康等產業，均有很大合作空間。

高仙桂提及，台積電前往日本熊本投資12吋晶圓廠，就是台日半導體合作最佳案例，政府將逐步應用自身的半導體製造優勢，結合日本的材料、設備優勢，重新打造台日半導體合作供應鏈。

高仙桂說明，台灣正積極發展5G、AIoT等產業，她建議日本企業能結合台灣企業，投入台灣的「智慧城鄉方案」，並應用日本的強項再生醫療，結合台灣精準健康產業。

對於淨零轉型，高仙桂說明，台灣政府首先極大化推動再生能源，並規劃在2030年前投入新台幣9000億元經費，預期將誘發出4兆元的民間投資。

高仙桂表示，在台灣政府推動離岸風電過程中，有許多日商參與，在推動火力發電低碳化過程中，如以氣換煤、氫氨混燒及碳捕捉等項目，也有三菱重工、東芝等大商社參與測試、研發。

高仙桂說，台灣政府也積極發展氫能、地熱與太陽能等新形態能源，其中日本在氫能發展位居全球領先地位，因此在氫能的工業運用、運輸上，台灣有很多能與日本合作之處。

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最後，高仙桂強調，近來地緣政治風險升高後，打造韌性供應鏈是各個國家或企業的重要課題，這對台日雙方也都至關緊要，其中，半導體產業更是最重要的案例。

高仙桂表示，台灣將持續爭取加入區域經貿整合組織，除申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也透過「堆積木」及推動經貿改革開放等方式，逐步達成與美國、日本簽訂自由貿易協定（FTA）的目標，並累積在第2輪加入「印太經濟架構」（IPEF）的條件。（編輯：潘羿菁）1111007