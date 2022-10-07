日本工商會關切台灣供電穩定 盼提徹底因應對策

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）台北市日本工商會今天發表2022年政策建言白皮書，今年特別關切台灣水、電、土地與人才4項議題，並對台灣供電穩定性表達不安，呼籲政府對供電穩定、缺水等提出徹底的因應對策。

台北市日本工商會今天發表「2022年對台灣政府政策建言白皮書」，提出進一步深化台日合作，台日合作發展產業、開創新產業，建立穩定且有競爭力的基礎建設，吸引優秀人才，建立具有魅力的投資環境5大建議。日本工商會理事長三平拓也將白皮書遞交給國發會副主委高仙桂。

日本工商會表示，今年白皮書與去年最大不同的點，是刪除了連10年提出的「重新檢視對日本生產食品的進口管制措施」建議，感謝台灣政府在2月放寬管制，也盼續朝完全廢除管制措施的方向研議。

日本工商會也建議台灣持續推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、印太經濟架構（IPEF）等經濟夥伴協定，也推進與美國簽訂經濟夥伴協定（EPA）、自由貿易協定（FTA）等。

在供電方面，日本工商會表示，先前台灣連續發生大規模停電，供電穩定性令人不安，且政府預計要在2025年，將占比不到10%的基載電力核電完全停止，加上國際天然氣價格飆漲，且2025年前台灣能否達成預定能源組合，都令人不安。

日本工商會建議，往碳中和目標邁進十分重要，但台、日本企業都有請求政府要能先穩定供電，便宜且穩定的供電是台灣事業環境一大優勢，懇請政府採取快速且徹底的因應措施。

在用水面，日本工商會表示，台灣往年為中南部缺水所苦，盼政府展望中長期並提出徹底因應對策，如提出使用或投資再生水的獎補助措施，或在海水淡化廠領域，就技術與營運面與日本進行合作。

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在土地面，日本工商會表示，台灣不動產價格上升、人口外流至郊區等問題愈趨嚴重，盼積極重新開發台北市、新北市的老舊住宅區，也有效利用公有地，並盼政府擴大工業用地，以解決企業用地問題。

在人才面，日本工商會直指，台灣的剩餘特休假折算工資制度是一大問題，其他先進民主國家均禁止此制度，盼政府能重新評估。此外，日本工商會也呼籲政府積極放寬、引進外籍勞工，也對持續上升的本國勞工成本，採取彌補措施。（編輯：潘羿菁）1111007