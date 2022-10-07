海鼎計畫生變離開台灣市場？捷熱能源澄清非事實

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（中央社記者曾智怡台北7日電）由捷熱能源與科理歐永續能源合作開發的海鼎離岸風電計畫，上週遞件申請區塊開發，但近日傳出雙方拆夥，捷熱能源將退出台灣市場。業者今天表示，市場傳言不正確，捷熱能源全心投入在台投資，並與夥伴共同成就現行專案。

海鼎離岸風電計畫由捷熱能源（JERA）與科理歐永續能源（Corio Generation）共同合作開發，雙方在6月宣布爭取今年區塊開發資格，選定場址位於彰化外海，已於2018年通過環評，總裝置容量達2GW。

不過，近日傳出捷熱能源與海鼎團隊拆夥，甚至出現退出台灣市場風聲。

捷熱能源今天發布聲明表示，關於捷熱能源（JERA）將離開台灣離岸風電市場的傳言不正確，JERA 全心投入在台投資，並致力與合作夥伴共同成就現行專案在建設、執行和運維等多面向的成功；在競標期間，JERA將不會針對單一專案進行評論。

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經濟部能源局表示，原先海鼎計畫是由捷熱能源與科理歐永續能源提案，後因捷熱能源有其他規劃，因此上週案場申請時僅剩Corio一家開發商。由於遞件廠商只有Corio一家，不涉及開發商變更，因此不影響招商流程，會按照遞件內容審視該公司財務及履約能力。

海鼎計畫目前共3座離岸風電案場，分別為海鼎一、海鼎二、海鼎三，裝置容量為552MW、732MW及720MW。（編輯：林淑媛）1111007