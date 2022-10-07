緯創9月營收月增逾20% 筆電代工廠看淡第4季需求

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（中央社記者吳家豪台北7日電）筆電代工廠今天公布9月營收，受惠季底拉貨效應，緯創月增逾2成，仁寶、和碩及英業達月增逾1成，僅廣達月減8.4%；各家業者普遍看淡第4季筆電需求，預估出貨將季減。

廣達9月合併營收約新台幣1207.47億元，月減8.4%，年增47%，連續4個月破千億元；今年前3季營收9543.24億元，較去年同期成長20.7%。

廣達9月筆記型電腦出貨530萬台，月增30萬台；第3季筆電出貨1560萬台，季增25.8%。

廣達向中央社記者表示，原本預估第3季筆電出貨將季增20%，實際表現優於預期，動能來自季底拉貨效應。展望第4季，受到總體經濟環境不明朗及季節性因素影響，筆電出貨可能季減，仍保守看待。

仁寶9月合併營收達1045.59億元，月增17.7%，年減17.3%；累計今年前3季營收8245.4億元，年減5%。

仁寶9月筆電出貨310萬台，月增30萬台，第3季筆電出貨930萬台，季減10.6%，主要反映個人電腦（PC）產業需求偏弱，不過非PC產品第3季受惠季節性需求，表現稍微優於預期。仁寶表示，第4季PC產品訂單能見度較差，保守看待。

緯創9月合併營收為935.42億元，月增21.68%，年增13.26%；累計今年前3季合併營收7207.65億元，年增20.4%。

緯創9月筆電出貨200萬台，月增50萬台，桌上型電腦出貨75萬台，月減5萬台，顯示器出貨110萬台，月減10萬台。

展望第4季，緯創表示，筆電動能較弱，出貨可能季減個位數百分比，桌上型電腦與顯示器出貨將與第3季持平。伺服器第4季需求並未減弱，對整體營收貢獻度有望增加。

和碩9月合併營收約1288.55億元，月增11.05%、年減13.54%，連續4個月突破千億元，創今年單月新高，營收月增主要因為資訊產品及通訊產品需求較好；累計今年前3季合併營收9603.44億元，年增18.31%。

和碩9月筆電出貨75萬台，月增14萬台，桌上型電腦與主機板出貨40萬台/片，月減6萬台/片。

英業達9月合併營收約509.67億元，月增14.85%、年增0.17%，為今年第3度單月營收突破500億元；累計今年前3季合併營收4069.94億元，較去年同期成長9.49%。

英業達9月筆電出貨170萬台，月增10萬台，第3季筆電出貨500萬台，季減7.4%。英業達預估第4季筆電出貨將季減高個位數百分比，伺服器及智慧裝置出貨將與第3季持平。（編輯：張均懋）1111007