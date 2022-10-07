華碩9月營收增24%創今年新高 神達寫次高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北7日電）電腦品牌廠宏碁及華碩今天公布9月合併營收，分別月增34%、24%，其中華碩營收來到新台幣598億元，創今年單月新高。電腦設備廠神達投控9月營收約44.77億元，月增17%，改寫今年單月次高。

宏碁9月合併營收達271.62億元，月增34.2%，年減2.74%；第3季合併營收648.61億元，季減10.3%，年減20.1%；累積前3季合併營收2155.82億元，年減7.3%。

宏碁第3季營運亮點包括電競桌上型電腦營收年增14.2%、商用桌上型電腦營收年增8%。宏碁旗下上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司皆已公告9月營收，累積前3季營收合計年增21.8%。

宏碁發布新聞稿表示，在後疫情時代個人電腦（PC）事業衰退的情況下，減少庫存、改善現金部位及建立多重事業引擎的策略，強化了宏碁集團在經濟情況變動下的韌性。非PC及顯示器事業今年第3季占整體營收22.9%，累積前3季營收年增15%。

華碩9月集團營收約598億元，月增24%，年增7%，寫下今年單月新高；9月品牌營收563億元，月增28%，年增6%。今年第3季集團營收為1448億元，年增4%；第3季品牌營收1329億元，年增2%。

華碩指出，第3季總體經濟與產業面多有亂流，華碩以堅強執行力達成逆勢擴張的佳績，為產業衰退環境中少數的強勢成長品牌，創建長期競爭優勢。

神達9月合併營收約44.77億元，月增17%，年增46%；第3季營收123.45億元，季增7%；今年前3季累計營收352.05億元，年增7%。

神達說明，9月營收較去年同期成長強勁，主要因為資料中心出貨增加、車用產品需求佳，因此出貨順利。（編輯：趙蔚蘭）1111007