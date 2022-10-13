賴清德期許生醫ICT跨界合作 打造台灣成生物韌性國家

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）副總統賴清德今天參加台灣生物產業發展協會會員大會晚宴致詞時表示，生技產業發展是國際趨勢，台灣不能落後，期許生技、醫療及ICT 3產業跨界合作共同打造台灣成生物韌性國家。

台灣生物產業發展協會今天舉辦2022年度會員大會，第17屆第1次會員大會以「生醫大未來」為主題規劃論壇暨晚宴，並特別邀請賴副總統蒞臨致詞。

賴清德表示，台灣醫療服務獲得國際肯定，台灣ICT產業在國際上占有一席之地，生技產業在新興市場排第2名；在國際競賽上，一對一不一定會贏，但如果醫療服務、生技及ICT 3大產業跨域合作，以三對三鬥牛模式，一定可以跟別人一較長短，期望大家眾志成城，把台灣打造成生物韌性國家。

賴清提到，自己在今年亞洲生技大會上的致詞至今記憶猶新：推動生技產業發展的3個目標，其一是造福人民健康福祉，其二是讓生技產業成為台灣另一座護國神山，其三是將台灣打造成生物韌性的國家。

賴清德說，2016年台灣生技業產值約台幣500億元，2021年已經達到7000億元，生技業距離兆元產業相差不遠，各界努力就可以過關。各國發展生技產業是國際趨勢，台灣不能落後，台灣要在國際上競爭，經濟非常重要，經濟發展不能只限於少數幾個產業，新興產業一定要去推動。此次疫情來襲，各界更加感受到生醫何等重要，也朝向韌性國家目標。

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賴清德指出，政府近幾年也積極以精準大健康產業為努力目標，制度面修改生技醫療產業發展條例，並特別開放募資及投資限制，串連南北生技園區，技術面則是成立基因庫、健保巨量資料庫，運用人工智慧、量子運算等科技，台灣可以建立更有效率的服務體系，提供具有預防效果的醫療服務。

今天參與論壇的保瑞董事長盛保熙提到，目前台灣有2000多家生技廠，上市櫃公司約有200多家，市值超過10億美元非常少，營業額超過百億美元的也只3、4家，台灣生技業產值接近1兆，才剛開始而已，在國際市場上規模還算很小，但現在國際上有很多好的標的，現在是全球併購高潮的開始，台廠可以把握機會。（編輯：趙蔚蘭）1111013