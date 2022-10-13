更多編輯台推薦新聞：
看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球
國際

看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣
生活

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
生活

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
U23世界盃棒球賽單局灌5分奠勝基 台灣隊首戰告捷
首頁 / 產經

賴清德期許生醫ICT跨界合作 打造台灣成生物韌性國家

2022/10/13 21:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北13日電）副總統賴清德今天參加台灣生物產業發展協會會員大會晚宴致詞時表示，生技產業發展是國際趨勢，台灣不能落後，期許生技、醫療及ICT 3產業跨界合作共同打造台灣成生物韌性國家。

台灣生物產業發展協會今天舉辦2022年度會員大會，第17屆第1次會員大會以「生醫大未來」為主題規劃論壇暨晚宴，並特別邀請賴副總統蒞臨致詞。

賴清德表示，台灣醫療服務獲得國際肯定，台灣ICT產業在國際上占有一席之地，生技產業在新興市場排第2名；在國際競賽上，一對一不一定會贏，但如果醫療服務、生技及ICT 3大產業跨域合作，以三對三鬥牛模式，一定可以跟別人一較長短，期望大家眾志成城，把台灣打造成生物韌性國家。

賴清提到，自己在今年亞洲生技大會上的致詞至今記憶猶新：推動生技產業發展的3個目標，其一是造福人民健康福祉，其二是讓生技產業成為台灣另一座護國神山，其三是將台灣打造成生物韌性的國家。

賴清德說，2016年台灣生技業產值約台幣500億元，2021年已經達到7000億元，生技業距離兆元產業相差不遠，各界努力就可以過關。各國發展生技產業是國際趨勢，台灣不能落後，台灣要在國際上競爭，經濟非常重要，經濟發展不能只限於少數幾個產業，新興產業一定要去推動。此次疫情來襲，各界更加感受到生醫何等重要，也朝向韌性國家目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賴清德指出，政府近幾年也積極以精準大健康產業為努力目標，制度面修改生技醫療產業發展條例，並特別開放募資及投資限制，串連南北生技園區，技術面則是成立基因庫、健保巨量資料庫，運用人工智慧、量子運算等科技，台灣可以建立更有效率的服務體系，提供具有預防效果的醫療服務。

今天參與論壇的保瑞董事長盛保熙提到，目前台灣有2000多家生技廠，上市櫃公司約有200多家，市值超過10億美元非常少，營業額超過百億美元的也只3、4家，台灣生技業產值接近1兆，才剛開始而已，在國際市場上規模還算很小，但現在國際上有很多好的標的，現在是全球併購高潮的開始，台廠可以把握機會。（編輯：趙蔚蘭）1111013

賴清德
賴副總統多次到台中輔選 蔡其昌：為政見背書 聯合大學50週年 副總統讚許掌握國家發展方向
盛保熙
新矽盾崛起 盛保熙：台灣有條件成為亞洲CDMO中心【專訪】
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族