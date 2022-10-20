日圓再破底下探0.2176元 國境已解封哈日族快衝

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）日圓匯價狂貶，跌勢遠比其他亞幣深重，根據台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價下探0.2176元，再創波段低點；如今國境解封，有意赴日旅遊的哈日族不妨手刀換匯，把握便宜日圓。

日圓跌跌不休，近日已經來到1美元兌149日圓的32年新低，且跌勢未止，匯價持續進逼150大關。

今年以來美元狂漲，非美貨幣一面倒，人民幣累計貶值11.62%，新台幣貶13.53%、貶幅居中，韓元跌16.65%，日圓則已狂貶22.92%、淪為最弱亞幣。

雖然都走在貶值路上，日圓跌幅遠比新台幣還深，使得新台幣換日圓不時出現「甜甜價」；觀察台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價更出現0.2176元的波段新低。

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以旅費新台幣5萬元來看，今天可以換得22萬9779日圓，若和9月23日0.2261的近期相對高點比較，當時只能換得22萬1141日圓；時隔不到1個月，同樣旅費可以多換8638日圓。

展望後續日圓走勢，以美元兌日圓來看，星展銀行財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，預估第4季確實有機會貶到150元。專家則普遍建議，日本央行持續寬鬆，與全球主要國家央行方向相反，使得日圓持續走貶，建議哈日族可採「分批換匯」原則，以利把握便宜日圓，替荷包省錢。（編輯：潘羿菁）1111020